fanii lui dinamo iau cu asalt sibiu. se joacă cu casa închisă pe ”municipal” / video

Fanii lui Dinamo și-au anunțat prezența în număr mare vineri, la Sibiu, pentru meciul cu FC Hermannstadt, care este programat pe ”Municipal”, de la ora 20.00.

”Pentru prima oară în istoria deplasărilor din prima ligă, echipa oaspete va avea 5.000 de suporteri. Asta arată de ce suporterul dinamovist este altfel și, de asemenea, că stadionul din Sibiu este a doua casă a lui Dinamo. Sibiul așteaptă marea de dinamoviști ce vor veni vineri să își susțină favoriții. CU TOȚII LA SIBIU!” este postarea dată publicității pe pagina de facebook a Peluzei Cătălin Hîldan – Dinamo.

În ciuda prețurilor piperate, s-au vândut deja o mare parte din tichetele disponibile pe platforma Bilete.ro. Joi mai erau bilete disponibile doar la peluza care este rezervată oaspeților. Clubul FC Hermannstadt va mai pune vineri la vânzare fizic la casa de bilete încă 400 de tichete.

Dorinel Munteanu: ”Jucăm pentru obiectivul nostru”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu nu este însă cu nimic impresionat de acest fapt și le cere jucătorilor săi să fie concentrați la joc. ” Cel puțin pe mine, cred că așa cum gândesc eu, gândește și echipa, nu ne avantajează sau dezavantajează cu nimic. Noi trebuie să jucăm pentru pentru obiectivul nostru și asta este mult mai important decât 4 – 5.000 de suporteri ai echipei Dinamo” a declarat ”Munti”.