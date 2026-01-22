hoții dau târcoale fermelor din sibiu - la cristian au încercat să fure un vițel: ”au intrat și au fugit” / video

Trei bărbați au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce au furat două oi de la o fermă din localitatea Cristian. Potrivit proprietarilor de ferme din zonă, aceiași indivizi ar fi încercat să fure și de la o fermă de vaci din Apoldu de Jos.

Hoții au fost surprinși în timp ce intrau în stâna unui cioban și plecau cu două oi. Conform informațiilor, aceștia și-au făcut simțită prezența de mai multe ori în zonă: prima dată pe 10 ianuarie, când ar fi încercat să fure vaci, a doua oară pe 11 ianuarie, când nu au reușit să sustragă nimic, iar a treia oară, pe 18 ianuarie, când au plecat cu două oi.

„Hoțul întotdeauna se întoarce la locul faptei. Acești indivizi dau târcoale fermei de câteva zile. Bănuiesc că sunt aceiași care, anul trecut, au furat două vite”, este mesajul transmis de proprietarul fermei din Cristian, pe o rețea de socializare.

Aceiași bărbați ar fi fost văzuți și la o fermă de vaci din Apoldu de Jos. Proprietara fermei susține că aceștia au fost surprinși în flagrant de vărul său, care se afla la stână. „Era vărul nostru la stână. Au intrat, i-a văzut și i-a prins în flagrant, fugind. Nu cred că au apucat să fure nimic de la noi. La oi, în schimb, cred că au reușit. La mine au încercat să fure vaci, în Apoldu de Jos”, a declarat aceasta.

Femeia mai spune că bărbații purtau adidași cu crampoane și că, în ultimii ani, astfel de incidente nu s-au mai petrecut în zonă. „Nu ni s-a mai întâmplat să vină hoții de ani buni. Acum pare că dau din nou târcoale. Cred că există și plângeri la poliție. Au fost trei persoane, dar nu știm cine sunt”, a mai precizat proprietara fermei.