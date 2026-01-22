Antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu a anunțat că FC Hermannstadt s-a înțeles cu încă doi jucători, care probabil vor fi prezentați zilele viitoare la echipă.

FC Hermannstadt este foarte aproape de a prezenta două noi achiziții, anunțul oficial urmând să vină probabil după meciul cu Dinamo, de vineri seară.

”Am făcut pași importanți la un jucător de bandă, stânga și dreapta, dar și la un mijlocaș defensiv. Îi luăm în calcul pe jucătorii care se recuperează rapid, la cei care se recuperează într-un timp mai îndelungat, luăm în calcul și un transfer. Cu cei doi jucători ne-am înțeles, rămâne de întocmit documentele” a anunțat Dorinel Munteanu.

În această iarnă, FC Hermannstadt a perfectat trei transferuri: fundașul bulgar Bozhidar Chorbadzhiysk, mijlocașul Eduard Florescu și atacantul camerunez Chris Aflana.