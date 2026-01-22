O casă din Orlat a fost cuprinsă de flăcări miercuri seara. Pompierii au intervenit pentru a stinge incendiul.
Pompierii sibieni intervin de urgență miercuri seara în localitatea Orlat pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la acoperișul unei case și la o anexă gospodărească pe o suprafață totală de aproximativ 200 mp.
„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD. De asemenea, intervine și SVSU Orlat. Din primele informații nu sunt victime. Pompierii acționează pentru limitarea extinderii incendiului și pentru lichidarea acestuia”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Misiunea este în desfășurare, revenim cu date.
Ultima oră
- Incendiu la Orlat. Arde o casă acum 3 minute
- Christ Afalna, înainte de debutul la FC Hermannstadt: ”Să vină golurile”/ video acum 2 ore
- Cum a reînviat “Fuga Lolelor” în Agnita: “vinovați” un dascăl și 14 elevi acum 4 ore
- Piața Unirii închisă traficului pentru 30 de minute: evitați zona vineri acum 5 ore
- Jona Clinic – Noua clinică stomatologică premium deschisă în Sibiu. Tratamente complexe, medici de top și tehnologie de ultimă generație acum 5 ore