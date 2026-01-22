întâlnire la roșia: deputatul psd bogdan trif, față în față cu fermierii sibieni pe tema mercosur

Deputatul Bogdan Trif a participat, miercuri, 21 ianuarie, la Roșia, la o dezbatere cu reprezentanții Asociațiilor Zootehnice și Agricole din județul Sibiu, la Roșia, o întâlnire dedicată analizării impactului pe care Acordul Mercosur l-ar putea avea asupra agriculturii românești și asupra siguranței alimentare.

Temeri privind concurența neloială și falimentul fermierilor români

În cadrul discuțiilor, fermierii sibieni și-au exprimat îngrijorarea față de riscul introducerii unei concurențe neloiale din afara Uniunii Europene, în condițiile în care produsele provenite din statele Mercosur nu respectă standardele stricte de calitate impuse producătorilor europeni. Potrivit acestora, lipsa unor garanții ferme ar putea duce la falimentul multor exploatații agricole din România.

Îngrijorări legate de sănătatea populației

Anterior întâlnirii de la Roșia, deputatul Bogdan Trif a avut discuții directe atât cu producători agricoli, cât și cu cetățeni din județul Sibiu, care și-au manifestat temerile legate de invadarea pieței românești cu produse alimentare ce pot pune în pericol sănătatea populației.

Statele din piața Mercosur permit utilizarea unor substanțe chimice – insecticide, pesticide, medicamente veterinare sau furaje – peste limitele admise de legislația europeană, iar aceste produse ar putea ajunge pe mesele românilor în urma aplicării acordului.

Critici privind modul de adoptare a acordului

Deputatul Bogdan Trif a subliniat că ministrul USR de Externe a votat Acordul Mercosur fără o consultare prealabilă în cadrul Coaliției de Guvernare și fără a ține cont de avertismentele ministrului PSD al Agriculturii, Florin Barbu, care a atras atenția asupra riscurilor majore asociate acestui acord.

Poziția PSD: siguranța alimentară nu este negociabilă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat public că românii trebuie protejați, subliniind că siguranța alimentară reprezintă o chestiune de securitate națională și nu poate fi negociată. În acest context, europarlamentarii PSD vor vota împotriva Acordului Mercosur și vor utiliza toate mijloacele legale pentru a-l bloca, astfel încât cetățenii și fermierii români să fie protejați.

În timpul întâlnirii de la Roșia, ministrul Florin Barbu a anunțat telefonic o veste importantă: Acordul Mercosur a fost trimis spre verificare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Votul europarlamentarilor PSD a fost decisiv și va conduce la suspendarea procedurii de aprobare a acordului până la pronunțarea instanței europene.

Voturi împotriva intereselor fermierilor români

În același timp, deputatul Bogdan Trif a criticat poziția europarlamentarilor PNL și USR, care au votat, în opinia sa, împotriva intereselor fermierilor români.

Susținem acordul doar cu garanții pentru agricultura românească

PSD consideră că eventualele beneficii ale Acordului Mercosur nu trebuie obținute în detrimentul unor sectoare esențiale ale economiei naționale. Partidul susține acordul doar în condițiile existenței unor garanții corecte și ferme pentru fermierii români.

Dialogul direct cu fermierii, soluția corectă

Discuțiile de la Roșia au fost constructive și au vizat inclusiv problemele curente cu care se confruntă agricultorii, directorii instituțiilor prezente oferind răspunsuri punctuale. La întâlnire a participat și Ionuț Diaconeasa, consilier al ministrului Agriculturii, care va transmite mai departe, la nivel guvernamental, problemele ridicate de fermierii sibieni.

Deputatul Bogdan Trif solicită reprezentanților Consiliului Județean Sibiu ca, înainte de a susține public că Acordul Mercosur este benefic și nu afectează fermierii sau sănătatea sibienilor, să aibă decența de a discuta direct cu fermierii și cetățenii.

„Consider că aceasta este calea corectă și eficientă: dialogul direct cu oamenii care muncesc, trudesc și asigură hrana țării”, a declarat deputatul Bogdan Trif.