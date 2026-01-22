intersecție capcană pentru șoferi la șelimbăr - un ”binevoitor” parchează aiurea mașina: 6 accidente în 3 luni / video foto

O situație extrem de periculoasă este semnalată de mai mulți locuitori de pe strada Ion Neculce din Șelimbăr, unde o mașină parcată constant ilegal, chiar la ieșirea pe drumul principal, a dus la producerea a nu mai puțin de șase accidente rutiere, unele dintre ele soldate cu daună totală. În ciuda sesizărilor repetate și a intervenției Poliției Locale, problema persistă.

Maria Antoaneta Popa, una dintre locatarii din zonă, descrie o situație care durează de 3 luni și care transformă fiecare ieșire cu mașina într-un pericol real.

„Pe strada Ion Neculce din Șelimbăr, o stradă rezidențială cu case și blocuri, la ieșirea în drumul principal, un domn își parchează constant mașina chiar pe calea de acces, în stânga ieșirii. Din această cauză, vizibilitatea este ZERO. Ești obligat să înaintezi mult în stradă, practic «orbește»”, spune Maria.

Potrivit acesteia, autoturismul este parcat în acel loc aproximativ 20 de ore din 24, zilnic. Deși există o oglindă rutieră, aceasta este inutilizabilă în condiții reale.

„De cele mai multe ori, oglinda este aburită, iar acum, în sezonul rece, este înghețată. Practic, nu ajută deloc.”

Șase accidente, două mașini distruse

În doar 3 luni, pe această porțiune de drum au avut loc șase accidente, dintre care cel puțin două cu daună totală. Bianca, una dintre persoanele implicate, confirmă gravitatea situației:

„Eu sunt una dintre persoanele care au făcut accident, mai precis mașina cu daună totală. În acea oglindă nu se vede nimic în anumite condiții și nu cred că are cineva pretenția să coborâm din mașină să verificăm traficul.”

Nora, martor direct la accident, povestește: „Eram în mașină cu fiica mea. A fost un moment extrem de greu și putea să se termine mult mai rău.”

Reacții agresive și lipsă de empatie

Maria Popa susține că a încercat să discute civilizat cu proprietarul mașinii, însă reacția acestuia a fost una șocantă:

„L-am rugat respectuos să își mute autoturismul pentru că pune vieți în pericol. Reacția lui a fost extrem de agresivă, cu injurii și limbaj jignitor.”

Mai grav, după unul dintre accidente, în care un șofer era „plin de sânge”, bărbatul ar fi ieșit afară, dar fără să se intereseze dacă victimele sunt bine.

Ionuț, un alt locuitor din zonă, spune că situația este cunoscută de mult timp: „Mă consider norocos până acum, dar situația este gravă. La fiecare ieșire e ca un joc de noroc. Dacă nu se ia atitudine, următorul pas poate fi un deces.”

Și alți locatari confirmă problema. Ramona și Andreea spun că ies zilnic „orbește” pe drumul principal, uneori cu copii minori în mașină, din cauza vizibilității extrem de reduse.

Amenzi fără efect

Potrivit Mariei Antoaneta Popa, există cel puțin două reclamații oficiale făcute către Primăria Șelimbăr, însă fără niciun răspuns. De asemenea, autoturismul a primit avertisment în parbriz din partea Poliției Locale, dar proprietarul a continuat să parcheze în același loc.

Întrucât sancțiunile aplicate de Poliția Locală nu l-au determinat pe proprietar să își îndepărteze autoturismul din acel loc, locatarii au trimis încă două reclamații către Primăria Șelimbăr. Potrivit acestora, nici până în prezent nu au primit vreun răspuns la sesizările transmise.

„Nu cerem nimic exagerat. Cerem siguranță”

Disperarea locuitorilor este evidentă:

„Nu cer nimic exagerat. Cer siguranță pentru mine, familia mea, prietenii mei și vecinii mei. Cer respectarea legii. Cer o intervenție clară și definitivă, înainte să vorbim despre o tragedie, nu despre «încă un accident»”, spune Maria Antoaneta Popa.