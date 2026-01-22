Odată cu scăderea temperaturilor, unele lacuri din județul Sibiu pot îngheța suficient pentru a permite patinajul. O influenceriță din Sibiu a ales să încerce această experiență pe lacul Iezerul Mare, din Munții Cindrel. Autoritățile sibiene avertizează însă că patinajul pe lacuri naturale este periculos și nu este recomandat.

În Munții Făgăraș și Munții Cindrel se află mai multe lacuri glaciare. Acestea se formează la altitudine mare și pot îngheța complet în perioadele cu ierni geroase, la fel cum s-a întâmplat și iarna aceasta când temperaturile au scăzut semnificativ. Printre cele mai cunoscute se numără lacul Bâlea, situat la peste 2.000 de metri, precum și Iezerul Mic și Iezerul Mare din Munții Cindrel. Alte lacuri glaciare mai mici, precum Lacul Doamnei sau Lacul Podrăgel, pot deveni și ele locuri de patinaj atunci când gheața este suficient de solidă.

Accesul la aceste lacuri montane este dificil pe timpul iernii, iar patinajul trebuie realizat doar de persoane cu experiență montană și echipament adecvat. Andreea, o influenceriță din Sibiu, a patinat pe lacul Iezerul Mare și a vorbit despre experiența pe care a trăit-o.

„Am fost să patinăm pe Iezerul Mare din Munții Cindrel, un loc destul de greu accesibil, la care se poate ajunge pe mai multe trasee. Noi am mers pe traseul Cheile Cibinului. (…) Vreau să adaug că activitatea pe care noi am făcut-o este una extrem, extrem de periculoasă și nu recomand să facă asta cei care nu au experiență de mers pe munte sau cineva care nu este foarte agil. Lac natural înseamnă că gheața se sparge oricând și poți să fii blocat sub gheață. Nu poți să suni la 112 pentru că nu ai semnal. Recomandarea mea pentru cei care vor să facă o activitate de genul este să aibă cel puțin o chingă la ei. Prin chestia asta vreau să trag un semnal de alarmă, pentru că muntele nu este pentru oricine, mai ales iarna”, a relatat Andreea, o influenceriță din Sibiu, despre experiența sa de patinaj pe un lac glaciar.

„Deplasarea pe gheaţă este periculosă”

ISU Sibiu atrage atenția asupra riscurilor la care se expun cei care patinează pe lacuri sau râuri. „În contextul răcirii temperaturii aerului, la suprafața râurilor/lacurilor se formează așa numitul pod de gheață. Gheaţa de pe bazinele acvatice în această perioadă este foarte subţire.

Este important să ţinem cont că deplasarea pe gheaţă este periculosă. Există posibilitatea de prăbuşire a persoanelor aflate pe suprafaţa bazinelor acvatice înghețate.

Totodată nu este indicat să verificăm rezistenţa gheţii cu piciorul, iar în cazul în care aceasta s-a spart, să ne menţinem calmul, cerând ajutor. Îi îndemnăm pe oameni să evite pescuitul la copcă sau să patineze pe acel strat de gheață format.

O atenție sporită este acordată copiilor. Părinții sunt rugați să nu le permită jocul în preajma bazinelor acvatice și să nu-i lase nesupravegheați.

Dacă o persoană este scoasă din apă, asigurați-vă că își scoate hainele ude și le schimbă rapid cu unele uscate, pentru a evita supra-răcirea corpului și un eventuală hipotermie severă”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.