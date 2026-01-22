momente de groază pentru un turist în centrul sibiului: a fost atacat de un câine sub ochii stăpânului

La începutul lunii decembrie 2025, un turist din Satu-Mare a fost mușcat de un câine cu stăpân, pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu. IPJ Sibiu a transmis că, în ultima perioadă, la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor au fost înregistrate reclamații și au fost aplicate amenzi pentru atacuri canine asupra persoanelor.

„În ultima perioadă, la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor au fost date amenzi sau au fost înregistrate reclamații cu privire la atac canin asupra unei persoane. Proprietarii de câini au obligația legală de a-i plimba în lesă și cu botniță. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.500 și 3.000 de lei.” transmite IPJ Sibiu.

Conform legislației în vigoare, este interzisă plimbarea câinilor fără botniță și carnet de sănătate, sancțiunile fiind între 500 și 1.000 lei.

Proprietarul câinelui, amendat

În cazul turistului din Satu-Mare, IPJ Sibiu a precizat:

„Proprietarul câinelui a fost sancționat contravențional de către lucrătorii Serviciului Public Poliție Locală a Municipiului Sibiu. Turistul nu a dorit să depună plângere penală. Conform art. 12, alin. 4, din Ordonanța de Urgență nr. 55/2002 acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

Un alt atac, în Pădurea Dumbrava

Un alt incident grav petrecut în una dintre cele mai frecventate zone de relaxare din Sibiu ridică semne serioase privind siguranța publică. Pe 6 ianuarie 2026, o sibiancă a ajuns la UPU după ce a fost mușcată de un câine de talie mare, plimbat fără lesă, în Pădurea Dumbrava.

„Incidentul a fost complet neașteptat. Semnalez o problemă reală de siguranță care, din păcate, este tot mai des întâlnită în Pădurea Dumbrava: plimbarea câinilor fără lesă pe potecile frecventate de public. Recent, am fost mușcată de un ciobănesc german fără lesă, deși era însoțit de stăpâni. Nu a existat nicio provocare din partea mea”, a declarat sibianca.

Femeia a primit îngrijiri medicale și vaccinul antitetanos la UPU Sibiu. Ea atrage atenția asupra riscurilor pentru familii, copii și persoane în vârstă care frecventează zona.

Problema nu este izolată. Tot aceasta a povestit cum o altă localnică din zona Muzeului Satului spune că întâlnește zilnic persoane care își plimbă câinii fără lesă, inclusiv rase considerate periculoase.

Sute de cazuri au ajuns la spital pentru îngrijiri

Datele oficiale confirmă amploarea fenomenului: potrivit lui Călin Boar, din cadrul Serviciului Secretariat, Juridic și Relații Publice,

„În anul 2025, 319 pacienți s-au prezentat la UPU mușcați de câini. De la începutul anului 2026 și până în prezent, 4 pacienți au ajuns deja la UPU din același motiv.”