”munti” nu se teme de dinamo și știe cum poate fc hermannstadt să bată ”câinii roșii” / video

Fără victorie în ultimele 12 etape de Superliga, FC Hermannstadt încearcă să dea lovitura vineri (ora 20.00), la Sibiu, în meciul cu Dinamo București.

Ultimul succes al sibienilor în campionat datează din septembrie 2025, când au învins în deplasare pe Rapid. FC Hermannstadt este în continuare pe locul 15, cu 14 puncte din 22 de jocuri și este serios amenințată cu retrogradarea după ce a risipit multe puncte cu nonșalanță pe teren propriu, sub conducerea lui Măldărășanu. Dinamo este pe 3, cu 41 de puncte și pare o candidată la titlu.

În perioada 1991-1993, Dorinel Munteanu a jucat la Dinamo, chiar după ce a plecat de la Inter Sibiu. Tehnicianul sibienilor i-a învins însă de multe ori pe ”câinii roșii” și le cere jucătorilor săi să nu aibă crispare în joc.

Foto: FC Hermannstadt

”Am amintiri plăcute și ca jucător și ca antrenor advers, i-am bătut de multe ori pe Dinamo, Totul depinde de cei 11 + 5 care vor intra vineri pe teren, ei vor decide jocul. Contează forma de moment și atitudinea cu care intrăm în joc, trebuie să jucăm fără niciun fel de emoție sau crispare. Îmi doresc ca jucătorii mei să înțeleagă că totul depinde de noi, de grup, de echipă, pentru că adversarul nostru de vineri are jucători de valoare, cu calități individuale destul de ridicate și avem nevoie de un joc extrem de agresiv, un joc extrem de compact. Și eu cred că diferența se va face mâine la duelurile unu contra unu” a spus Dorinel Munteanu într-o conferință de presă susținută joi, la Sibiu.

”Să câștigăm puncte”

”Neamțul” subliniază că Dinamo este într-o formă bună, dar sibienii sunt cu cuțitul la os și au nevoie disperată de puncte.

Foto: FC Hermannstadt

”Dinamo este într-o formă destul de bună, pentru că a început destul de bine anul acesta. Dacă în finalul anului trecut a mai scârțâit puțin, acum Dinamo, din ceea ce am văzut în primul joc și în amicalele din Antalya e o echipă într-o formă destul de bună. Pentru noi este un joc foarte dificil și foarte important, dar vom face tot posibilul ca să câștigăm punct sau puncte” a mai declarat ”Munti”.

Se va juca cu casa închisă vineri, pe Municipal, biletele fiind aproape epuizate, deși prețul a fost unul piperat.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Stoica, Karo, Ciubotaru – Albu, Ivanov, Florescu – Neguț, Afalna, Stancu.