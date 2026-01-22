o clădire de pe dumbrăvii va fi parțial demolată: primăria a câștigat în instantă procesul cu proprietarii / foto video

Într-un proces administrativ mai rar întâlnit, primarul municipiului Sibiu a obținut în instanță anularea unei autorizații de construire emise chiar de instituția pe care o conduce. Tribunalul Sibiu a decis că actul a fost emis cu încălcarea normelor urbanistice și a dispus demolarea parțială a unei clădiri cu mai multe etaje de pe Calea Dumbrăvii.

Situația s-a tranșat anul trecut la Tribunalul Sibiu: Primăria a câștigat un proces în care a cerut anularea unei autorizații de construire pe care tot ea a emis-o anterior. Rezultatul? O clădire modernă de pe Calea Dumbrăvii, nr. 80, va trebui „tăiată” parțial, pentru că nu respectă distanța legală față de vecini.

Clădire prea înaltă din greșeala Primăriei

Totul a început în anul 2019, atunci când Primăria Sibiu a dat undă verde pentru ridicarea unui imobil cu trei etaje și un etaj retras (S+P+3E+Er), care urma să găzduiască un cabinet stomatologic și apartamente. Beneficiarii investiției au obținut astfel autorizația de construire cu numărul 905 din 27 noiembrie 2019 și s-au apucat de treabă.

Spre finalul anului 2020, municipalitatea a solicitat în instanță ca autorizația de construire să fie anulată, după ce un vecin a semnalat că nu au fost respectate distanțele legale față de limita posterioară a proprietății. Municipalitatea nu mai putea revoca administrativ acea autorizație, fiindcă ea intrase deja „în circuitul civil”, adică începuseră lucrările, iar singura soluție a fost acționarea în instanță.

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) prevede ca distanța dintre clădire și limita din spate a terenului trebuie să fie cel puțin egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 5 metri. Mai exact, cu cât faci clădirea mai înaltă, cu atât trebuie să te retragi mai mult de la gard, ca să nu iei lumina și intimitatea vecinilor. În cazul imobilului de pe Dumbrăvii, deși clădirea are o înălțime considerabilă (de aproximativ 13 metri la cornișă și aproximativ 16 metri la nivelul retras), autorizația a permis amplasarea acesteia la o distanță de doar 9,33 metri, respectiv 9,47 metri de limita posterioară.

Primarul a susținut în fața judecătorilor că această derogare a fost nelegală și că Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) nu putea modifica regulile stricte de retragere stabilite prin Planul Urbanistic General (PUG).

Cum s-au apărat proprietarii clădirii

De cealaltă parte, beneficiarii autorizației de construire, cei care au ridicat clădirea de pe Dumbrăvii, s-au apărat invocând principiul conform căruia „nimeni nu își poate invoca propria culpă” (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), considerând acțiunea inadmisibilă, dat fiind faptul că însăși Primăria a emis autorizația pe care acum o atacă.

Ei au menționat că au construit cu bună-credință, bazându-se pe un act emis de autoritate, pe care l-au considerat perfect valabil, și au cerut instanței să mențină autorizația sau să oblige Primăria la plata cheltuielilor de construire și demolare în cazul anulării actului.

Verdictul: o parte din clădire va fi demolată

Judecătorii de la Tribunalul Sibiu au decis, în octombrie 2024, că legea e mai presus de orice greșeală administrativă și au dat câștig de cauză primarului municipiului Sibiu. Sentința a rămas definitivă la data de 27 iunie 2025 prin decizia Curții de Apel Cluj acolo unde s-a respins recursul.

Sentința a fost dură. Autorizația de construire a fost anulată și s-a dispus desființarea parțială a clădirii. Mai precis, beneficiarii lucrării au fost obligați să demoleze acele părți din construcție care nu respectă indicatorii urbanistici. Până la această dată, soluția nu a fost pusă în aplicare, iar clădirea are în continuare aceeași înălțime.

Nu se termină aici: beneficiarii clădirii cer despăgubiri

Lucrurile nu se încheie aici căci, în toamna anului 2024, pe rolul Tribunalului Sibiu a ajuns un dosar disjuns din cel rămas acum definitiv. Beneficiarii clădirii de pe Calea Dumbrăvii au acționat primarul municipiului Sibiu în instanță, cerând să le fie plătite despăgubiri fiindcă vor fi nevoiți să desființeze o parte din clădire din cauza actului greșit. Un nou termen de judecată este programat pentru 4 februarie 2026.

Ora de Sibiu va reveni cu un punct de vedere din partea Primăriei Municipiului Sibiu pe acest subiect.