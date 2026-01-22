peste 1500 de sibieni au învățat cum să salveze o viață în cazul unui accident sau a unei situații de urgență / foto

Peste 1.500 de sibieni știu să intervină pentru salvarea unei vieți în caz de accident sau urgență.

În 2025, Crucea Roșie – Filiala Sibiu a instruit și certificat prin cursuri de prim ajutor de bază, finanțate de comunitate sau prin fonduri europene, aproximativ 1.500 de persoane.

Cursurile de prim ajutor ale Crucii Roșii Române sunt acreditate de Centrul Global de Referință în Prim Ajutor (GFARC) și recunoscute la nivel international.

La interval de câteva zile, instructorii și voluntarii Crucea Roșie Filiala Sibiu atestați în domeniul primului ajutor de bază, s-au aflat în grădinițele, școlile, liceele sau fabricile din județul Sibiu pentru a învăța manavrele salvatoare în caz de pierdere a conștiinței, hemoragii, arsuri, stop cardio respirator, luxații, entorse, fracturi sau blocarea căilor respiratorii. Suntem extrem de recunoscători că elevii din școlile sibiene și angajații din unitățile de producție din întreg județul sunt în siguranță și știu ce au de făcut atunci când o situație de urgență o impune, mărturisește Raluca Morar, Director General Crucea Roșie Filiala Sibiu.

Colaborare cu ISU și Academia Forțelor Terestre Sibiu

În paralel, angajații și voluntarii Crucea Roșie Filiala Sibiu s-au alăturat Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Academiei Forțelor Terestre pentru exerciții și demonstrații de pregătire atât fizică cât și psihologică în cazul unor situații și intervenții de urgență.

Instruirea tuturor voluntarilor s-a făcut constant și activ atât în materie de prim ajutor, situații de urgență, make up demonstrativ, salvare în apă cât și restabilirea relațiilor familiale pentru refugiați în cadrul unor tabere tematice organizae de sediul central al Crucii Roșii Române sau de alte filiale ( Giurgiu și Maramureș)

Rechizite, mese calde și excursii

Copiii au fost și ei în centrul atenției Crucea Roșie Filiala Sibiu. Pe perioada anului care s-a încheiat câteva sute de prichindei nevoiași, premianți sau talentați aflați în centre de plasament, în grija unor parohii sau inscriși în centre de zi (Șura Culturală Gușterița, Centrul Multifuncțional Sibiu) au primit rechizite, mese calde, materiale educative, excursii la Târgul de Crăciun, participarea asigurată la ateliere educative și sute de cadouri de Paște sau de Crăciun dar și participarea la o tabară de ski gratuită pentru ei organizată cu sprijinul Iron Woman – Lăcrămioara Teodorescu.

Peste 1000 de kilograme de alimente de bază au ajuns pe mesele a 82 de familii din județul Sibiu, grație proiectului Banca de Alimente, proiect lansat în 2009.

Voluntarii Crucea Roșie Filiala Sibiu s-au întâlnit și pe terenul de fotbal unde au jucat pentru diverse cauze sociale. Prin participarea la Cupa Solidarității am reușit să o ajutăm pe Andreea, copila care a suferit două infarcturi și e mobilizată la pat și mai multe familii de nevoiași, aflați în nevoie.

Sprijin pentru pensionarii sibieni

Pensionarii sibieni, înscriși în Clubul de Aur al Crucii Roșii Filiala Sibiu s-au întâlnit săptămânal la sediul nostru și au desfășurat activități de terapie prin artă, voluntariat, socializare pentru o îmbătrânire activă.

Anul 2025, Sibiul a fost și gazda întălnirii tuturor directorilor filialelor de Cruce Roșie din țară. Astfel, în luna noiembrie. Iar Mihai Balaban, Președintele onorific al filialei noastre, a fost ales pentu a doua oară membru în Comitetul de Direcție al Adunării Generale, cel mai înalt for decizioanl al Crucii Roșii Române.

În 2026, Crucea Roșie Filiala Sibiu își propune să continue majoritatea proiectelor și acțiunilor desfășurate de-a lungul anilor.

Cu bucurie și multă emoție, anunțăm pentru luna martie lansarea serviciului de Ambulanță Cruce Roșie Filiala Sibiu dar și nou proiect finanțat prin fonduri europene pentru digitalizarea activității noastre.

Toate activitățile, noutățile și campaniile initiate și susținute de Crucea Roșie Filiala Sibiu pot fi consultate pe noul site www.crucearosiesibiu.ro

Mulțumim mult tuturor voluntarilor, partenerilor publici și privați, sponsorilor și prietenilor Crucii Roșii care ne-au fost alături și îi asigurăm că și anul acesta vom rămâne aproape de comunitatea sibiană.