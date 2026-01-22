proiectul senatoarei ruxandra cibu deaconu, pentru accesul cluburilor pe terenurile de sport din școli, respins de primăria sibiu / video

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local inițiat de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, care ar fi permis cluburilor sportive să utilizeze infrastructura școlară pentru activități educative și sportive, a fost respins de Primăria Sibiu.

„Am primit un răspuns din partea Primăriei, în sensul că proiectul nu este oportun”, a declarat senatoarea în cadrul conferinței de presă de astăzi. „Argumentele primite nu sunt convingătoare și nu invocă nicio lege națională care să interzică această inițiativă. De aceea, vom continua discuțiile și demersurile.”

Proiectul ar fi permis închirierea temporară, chiar și pentru o singură zi, a sălilor de sport și a altor spații școlare pentru activități educative și sportive, asigurând respectarea regulilor privind plata utilităților, curățenia și responsabilitatea pentru bunurile folosite. Senatoarea Cibu susține că infrastructura școlară este un bun al comunității, iar toți copiii ar trebui să beneficieze de acces la sport, indiferent de posibilitățile părinților.

„Argumentele primite nu sunt convingătoare”

„Primăria a venit cu argumente că acest lucru nu ar fi posibil, dar nu există o justificare clară. Reglementări similare există deja în alte unități administrativ-teritoriale. Vom continua să discutăm cu autoritățile locale și cu reprezentanții cluburilor pentru a clarifica această problemă și pentru a susține dreptul copiilor la sport”, a explicat senatoarea.

Demersul legislativ al Ruxandrei Cibu vine pe fondul unei probleme serioase în rândul copiilor din Sibiu: lipsa activității fizice. „Copiii de acum nu se mai mișcă, ceea ce duce la obezitate, anxietate și dependențe de tehnologie sau alte vicii. Toți copiii trebuie să aibă șansa să facă sport gratuit”, a atras atenția senatoarea.

Proiectul a fost redactat împreună cu 24 de cluburi sportive de drept public și privat, care au solicitat clarificarea și transparența în folosirea infrastructurii școlare. „Vom continua să facem demersuri, inclusiv prin dezbateri și întâlniri cu reprezentanții Primăriei și ai consiliului local. Școlile și bazele sportive sunt bunuri comune și trebuie să fie folosite responsabil pentru binele comunității și al copiilor”, a concluzionat Ruxandra Cibu.

,,Toți copiii din Sibiu trebuie să aibă șansa să facă sport”

Demersul legislativ al Ruxandrei Cibu vine pe fondul unei probleme tot mai mari în rândul copiilor din Sibiu: lipsa activității fizice. În decembrie 2025, senatoarea a atras atenția asupra efectelor negative: „Copiii de acum nu se mai mișcă, ceea ce duce la obezitate, anxietate, dificultăți de socializare și dependențe de tehnologie sau alte vicii.”

Ruxandra Cibu, fost sportiv de performanță, consideră că accesul gratuit la școli și cluburi sportive este esențial pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor. „Toți copiii din Sibiu, indiferent de posibilitățile părinților, trebuie să aibă șansa să facă sport”, a afirmat ea în interviul pentru Ora de Politică.

În noiembrie 2025, senatoarea a explicat că proiectul urmărește să stabilească reguli clare și echitabile pentru închirierea spațiilor școlare, generând în același timp venituri suplimentare pentru școli. „Sportul nu trebuie privit doar prin prisma legislației. Este nevoie de efort local, de discuții și transparență, dar proiectul va fi în beneficiul tuturor copiilor”, a subliniat ea.