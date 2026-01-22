raluca turcan cere eliminarea supraimpozitării contractelor part-time

Deputatul de Sibiu Raluca Turcan a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care abordează situația deficitului bugetar al României și perspectivele economice pentru perioada următoare.

Potrivit acesteia, România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65%, cu 0,7 puncte procentuale sub nivelul estimat inițial, fapt pe care îl consideră un semnal clar că măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan au fost corecte și responsabile.

Raluca Turcan subliniază însă că, deși deficitul este ținut sub control, efectele pozitive nu se resimt încă în nivelul de trai, în condițiile în care inflația și creșterea prețurilor continuă să pună presiune pe veniturile populației. În opinia sa, menținerea deficitului la un nivel gestionabil reprezintă garanția că în anul 2026 nu vor fi majorate taxele și impozitele.

În mesajul său, Raluca Turcan insistă că următoarea etapă trebuie să fie stimularea economiei și sprijinirea celor care muncesc și investesc. Ea indică drept priorități eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, pe care o numește „o aberație fiscală”, precum și modificarea plafonului pentru plata contribuției la sănătate (CASS).

Mesajul integral al deputatului Raluca Turcan

“România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65%, mai mic cu 0,7 puncte procentuale față de cel estimat. Este o veste foarte bună, dar și un semnal clar că deciziile luate de Guvernul Bolojan au fost corecte, eficiente și responsabile.

Deocamdată, reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare. Mai mult decât atât, creșterea constantă a prețurilor a erodat veniturile oamenilor, iar presiunea socială este tot mai mare și nu o ignoră nimeni. Însă, un deficit bugetar ținut sub control reprezintă garanția că în anul 2026 nu vor fi majorate taxe și impozite. Dimpotrivă, așa cum am spus constant, corecția bugetară trebuie să fie urmată de măsuri pentru stimularea economiei, pentru stimularea celor care muncesc sau vor să muncească mai mult.

Una dintre măsurile viitoare trebuie să fie eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, o aberație fiscală, care nu a adus decât dureri de cap mediului privat și a descurajat pe cei care și-ar fi dorit să încheie un astfel de contract de muncă.

O altă măsură absolut necesară este majorarea la 12 salarii minime brute a plafonului pentru plata CASS, pentru persoanele care deja plătesc CASS printr-un contract de muncă. Nu este nici corect și nici stimulativ pentru oamenii care susțin economia pentru ca, după ce plătești CASS ca angajat, să fii obligat să plătești din nou contribuții de sănătate dacă ai obținut venituri din închirierea unui apartament, din dobânzi, dividende, drepturi de autor sau ca PFA. Culmea, poate tu nici nu beneficiezi de servicii medicale de la stat, pentru că ți-ai făcut o asigurare de sănătate la privat.

Cred cu putere că actualul plafon de 24.300 lei pe an, echivalentul a 6 salarii minime brute frânează inițiativa și creșterea economică. Trebuie să-i sprijinim pe oameni să obțină venituri mai mari, nu să-i descurajăm!

Măsurile de însănătoșire a finanțelor publice a fost partea cea mai grea și mai nepopulară. Personal, cred că este nedrept că se tot arată cu degetul către cei care corectează derapajul bugetar și am uitat să spunem cine sunt cei vinovați pentru această situație.

Cu toate acestea trebuie să privim către viitor și să adoptăm măsuri liberale așteptate de cei care muncesc și investesc, pentru că ei țin economia românească pe linia de plutire.”