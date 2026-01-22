restricții de circulație de ziua unirii: fără tir-uri pe valea oltului

Circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, va fi restricționată în zilele de vineri, 23 ianuarie, și sâmbătă, 24 ianuarie 2026.

Restricțiile se aplică pe DN7, pe traseul: Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), în ambele sensuri, după cum urmează:

Vineri, 23 ianuarie 2026: între 18:00 – 22:00

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026: între 06:00 – 22:00

Măsura se aplică tuturor vehiculelor cu MTMA mai mare de 7,5 tone. Încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform legislației în vigoare.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp traseele și să respecte restricțiile pentru siguranța rutieră și fluidizarea traficului.