ruxandra cibu deaconu, despre proiectul noului spital județean al sibiului: între promisiuni și ,,un stadiu care, practic, încă nu există”/ video

Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a reluat în cadrul unei intervenții recente importanța zonei sănătății pentru comunitatea sibiană, cu un accent deosebit pe proiectul noului Spital Clinic Județean de Urgență Sibiu — un proiect considerat de ea esențial pentru modernizarea serviciilor medicale publice din județ.

„Zona de sănătate este foarte importantă pentru sibieni și aici mă refer, bineînțeles, la proiectul Spitalului Județean, care este unul foarte important pentru sibieni”, a subliniat parlamentarul USR.

Ruxandra Cibu Deaconu a precizat că, în prezent, proiectul se află într-un stadiu incipient, fiind în așteptarea unei linii de finanțare, însă consideră că există încă șanse pentru ca acesta să fie dus mai departe. „Legat de Spitalul Județean, atâta vreme cât proiectul este matur și este într-un stadiu – chiar dacă vorbim de un stadiu care, practic, încă nu există – așteptând linie de finanțare, sigur că mai sunt șanse, atât timp cât există politicieni preocupați de acest aspect”, a declarat senatoarea.

În context mai larg, aceasta a atras atenția asupra situației sistemului sanitar la nivel național, afirmând că sănătatea rămâne una dintre cele mai importante zone strategice pentru România. Totodată, Ruxandra Cibu Deaconu a criticat lipsa progreselor semnificative în domeniul investițiilor în spitale, în ciuda fondurilor consistente alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Nu cred că s-au făcut progrese mari în zona de spitale, în ciuda sumei de 2,2 miliarde de lei pe care România a avut-o la dispoziție prin PNRR și pe care, din păcate, nu o va putea folosi integral”, a mai spus aceasta.

„Nu s‑a vrut acest spital la Sibiu”

Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, invitată în emisiunea Ora de Politică, a lansat critici ferme la adresa fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, acuzându‑l că ar fi blocat intenționat includerea proiectului noului Spital Județean Sibiu în Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cibu afirmă că, în opinia sa, „nu s‑a vrut acest spital la Sibiu” și că Rafila „a făcut tot ce a putut ca să scoată Spitalul Județean din PNRR”, sugerând că decizia a fost influențată de jocuri politice și de lipsă de voință la nivel guvernamental.

Ea a subliniat că abordarea de la nivelul ministerului a fost una care nu a susținut proiectul, iar acest lucru s‑ar fi văzut și în modul în care finanțarea prin PNRR a fost tratată. De asemenea, senatoarea a vorbit despre o serie de schimburi tensionate cu Rafila în Comisia pentru Sănătate, considerând că lipsa de interes a fost „clară” și că schimbările politice au afectat progresul proiectului.

Senatoarea a propus ca proiectul să fie regândit modular sau etapizat, pentru a permite accesul la finanțare pe segmente, în loc de a încerca realizarea lui integral dintr‑un singur pachet. Aceasta, a spus ea, ar putea menține oportunitatea construirii unui nou spital, chiar dacă în etape, și ar face proiectul mai adaptabil realităților financiare actuale.