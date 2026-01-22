ruxandra cibu răspunde zvonurilor despre tensiuni interne în usr sibiu: „relația cu adrian echert este colegială”/ video

În contextul speculațiilor din ultima vreme privind tensiuni interne în USR Sibiu, parlamentarul Ruxandra Cibu a vorbit deschis despre relația sa cu deputatul Adrian Echert, președintele filialei județene.

La conferința de presă din 22 ianuarie 2026, intrebată despre relația sa cu deputatul Adrian Echert, președintele USR Sibiu, și despre existența unor posibile rupturi în cadrul filialei județene a partidului, parlamentarul Ruxandra Cibu a declarat că, din punctul său de vedere, colaborarea este una normală și strict profesională.

„Este o relație colegială. Lucrăm acolo unde este nevoie, în Parlament. Colegul meu activează în alte zone. Fiecare dintre noi lucrează în comisii și, în mod natural, acolo unde suntem colegi de comisie, colaborarea este mai apropiată, mai ales când vorbim despre buget. Avem foarte multe subiecte pe care le dezbatem împreună. Este o colaborare naturală, normală, colegială”, a spus Ruxandra Cibu.

Aceasta a evitat să confirme sau să infirme existența unor tensiuni interne în USR Sibiu, subliniind că vorbește strict din postura de parlamentar. „Eu nu vă pot spune nici că sunt rupturi, nici că nu sunt. Din punctul meu de vedere, ca simplu parlamentar, încerc să îmi fac treaba, să informez colegii despre lucrurile pe care le fac și să îi implic cât pot de mult. La fel fac și colegii mei, inclusiv colegul meu Adrian Echert”, a precizat ea.

În ceea ce privește percepțiile din exterior legate de posibile conflicte sau disensiuni în interiorul organizației județene, Ruxandra Cibu a transmis că aceste aspecte ar trebui clarificate de conducerea filialei. „Dacă în exterior se vede altceva sau sunt necesare alte detalii, vă rog să vă adresați conducerii USR Sibiu, din care eu nu mai fac parte”, a concluzionat parlamentarul.