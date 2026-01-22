s-a aprobat: guvernul a dat undă verde preluării de către primărie a spitalului cf sibiu

Guvernul României a aprobat hotărârea privind transferul Spitalului General Căi Ferate Sibiu din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea autorității administrației publice locale, respectiv a Consiliului Local Sibiu.

Măsura are ca obiectiv îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale, creșterea calității actului medical și integrarea serviciilor de sănătate la nivel local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Totodată, autoritățile urmăresc o finanțare și o administrare mai eficiente ale spitalului.

Transferul vizează atât activitatea medicală, cât și patrimoniul aferent Spitalului General Căi Ferate Sibiu. Bunurile mobile și imobile, respectiv terenuri și clădiri, aflate până în prezent în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii vor trece în domeniul public al Municipiului Sibiu, cu păstrarea destinației actuale de unitate sanitară.

Potrivit hotărârii de guvern, spitalul se va finanța din venituri proprii, iar personalul își va păstra statutul juridic, drepturile salariale existente la data preluării și contractul colectiv de muncă. De asemenea, unitatea sanitară va continua derularea contractelor încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu pentru decontarea serviciilor medicale.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu asigură servicii spitalicești și ambulatorii pentru populația adultă din municipiul Sibiu și din județele limitrofe, în special pentru asigurații CJAS Sibiu.

Potrivit Agerpres, unitatea dispune de 67 de paturi, pentru spitalizare continuă și de zi, și include secții de medicină internă, chirurgie, ATI, laboratoare, bloc operator și alte structuri funcționale. Ambulatoriul integrat oferă servicii în 11 specialități medicale, inclusiv examinări medicale și psihologice necesare siguranței transporturilor.

Prin realizarea acestui transfer se asigură menținerea funcționalității clădirilor și spațiilor aferente spitalului și dezvoltarea serviciilor medicale multidisciplinare, integrate, la standarde ridicate de calitate, cu utilizarea aparaturii medicale de înaltă performanță.