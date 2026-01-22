se schimbă regulile finanțărilor pe agendele primăriei: beneficiarii trebuie să vină cu mai mulți bani

Municipalitatea schimbă regulile finanțărilor oferite proiectelor înscrise pe agendele Comunității, Tineret și Sport. Beneficiarii vor trebui să aducă o contribuție financiară mai mare.

Trei proiecte de hotărâre privind modificarea și completarea ghidurilor solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate agendelor Comunității, Tineret și Sportivă se află în dezbatere publică, iar sibienii interesați pot depune propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare până în 6 februarie pe adresa primăriei.

Ce se schimbă

Beneficiarii proiectelor depuse pe Agenda Comunității, Agenda pentru Tineret și Agenda Sportivă vor trebui să vină cu o contribuție proprie mai mare dacă vor să primească finanțare nerambursabilă. Mai exact, contribuția va crește de la 10% la 15% din valoarea finanțării solicitate, respectiv din valoarea finanțării alocate.

Decizia a fost luată având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, dar și în urma unor recomandări formulate după un audit public intern efectuat în luna ianuarie anul trecut. Potrivit proiectelor de hotărâre, s-a luat în vedere și consolidarea sustenabilității proiectelor finanțate.