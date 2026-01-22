sibiul promovat la târgul internațional de turism de la madrid

Asociația Județeană de Turism Sibiu va participa la FITUR 2026 – Târgul Internațional de Turism de la Madrid, unul dintre cele mai relevante evenimente de profil din Europa.

Prezența la acest târg are ca obiectiv principal consolidarea vizibilității destinației Județul Sibiu pe piața turistică din Spania, precum și dezvoltarea de noi parteneriate cu specialiști și operatori din industria turismului internațional.

Participarea la FITUR ne oferă cadrul ideal pentru a prezenta Județul Sibiu ca destinație completă, cu un mix autentic de cultură, natură, gastronomie și comunități vii. Ne adresăm atât specialiștilor din turism, cât și publicului larg, cu o propunere clară: Sibiu este un punct de pornire excelent pentru a descoperi Sudul Transilvaniei, într-un ritm relaxat și cu experiențe memorabile. Mai mult, destinația beneficiază de zbor direct Madrid–Sibiu, ceea ce facilitează planificarea rapidă a unei vacanțe în regiune.

Piața spaniolă este una cu potențial ridicat pentru destinația Sibiu, în special datorită interesului tot mai mare pentru Transilvania, asociată cu orașe istorice, cetăți, multiculturalitate și natură sălbatică. Călătorii spanioli caută experiențe autentice și echilibrate: escapade urbane combinate cu descoperiri rurale, atracții culturale și drumeții în natură, completate de momente de relaxare și socializare. Totodată, preferă frecvent călătoriile în afara sezonului cald și în zone mai puțin aglomerate, ceea ce poziționează Destinația Sibiu ca destinație potrivită pentru city break-uri, circuite tematice și vacanțe personalizate.

Materiale de promovare și teme-cheie pentru piața din Spania

Pentru FITUR 2026, AJTS a pregătit un pliant în limba spaniolă dedicat profilului acestei piețe.

Organizatorii vor evidenția experiențe reprezentative pentru destinația Județul Sibiu, de la escapade urbane în orașul Sibiu, cu centrul istoric de explorat la pas, muzee, gastronomie, festivaluri și zone de agrement. Vor fi promovate activitățile în natură propuse prin programul Anii Drumeției, trasee precum Via Transilvanica–Terra Saxonum, sporturi de iarnă și vară la Păltiniș și în zona Bâlea, precum și competiții sportive.

Oferta este completată de escapade rurale în „Transilvania misterioasă” și în situri UNESCO, propuneri pentru familii cu copii, circuite și itinerarii tematice, alături de gastronomie și vinuri locale, întâlniri cu localnici la evenimente comunitare și festivaluri, precum și recomandări de itinerarii regionale având Sibiul ca punct de pornire pentru explorarea Sudului Transilvaniei.