tradiția spectacolelor în limba germană continuă la teatrul „gong”: poftiți la ”castelul zânei nopții”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va prezenta joi, 29 ianuarie, de la ora 18:00, spectacolul „Das Schloss Der Nachtfee / Castelul Zânei Nopții”, în limba germană.

Versiunea în limba română va putea fi urmărită sâmbătă, 31 ianuarie, de la orele 11:00 și 18:00, precum și duminică, 1 februarie, de la ora 11:00.

„Deși astăzi nu mai există o secție germană în sens formal, Teatrul Gong păstrează vie această moștenire prin ateliere și spectacole în limba germană, parte firească a misiunii noastre culturale și educative. Secția germană de teatru de animație pentru copii a fost, încă din 1950, un reper identitar al teatrului nostru. Vă invităm să fim împreună cei care duc mai departe această tradiție!”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

„Castelul Zânei Nopții” este un spectacol de animație unic, în care cei mici sunt invitați să descopere aventura unei fetițe într-un tărâm magic, cu personaje fantastice. Acțiunea se petrece în castelul Zânei Nopții, unde fenomenele naturii, personaje alegorice personificate, sunt invitate la bal. Zâna Nopții are rolul de povestitor, fiind cea care prezintă copiilor fenomenele naturii prin ilustrația muzicală specifică, dând naștere la un dialog interactiv cu micuții spectatori. Din distribuția spectacolului fac parte actrițele Daniela Dragomir, Angela Páskuy și Claudia Stühler. Producția are la bază un text de Gerdt von Basewitz, după un concept artistic al actriței Claudia Stühler. Spectacolul se mai bucură, de asemenea, de contribuția scenografei Roua Vasilescu și a compozitorului Florin Grigoraș. Castelul Zânei Nopții” are o durată de aproximativ 45 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, dar și condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro. Prețul unui bilet pentru aceste spectacole este de 12 lei, tarif unic – flexibil.