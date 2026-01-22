trei jucători de la fc hermannstadt, indisponibili pentru meciul cu dinamo / video

Fundașii centrali Florin Bejan și Bozhidar Chorbadzhiyski, dar și mijlocașul Kalifa Kujabi nu pot evolua pentru FC Hermannstadt în meciul de vineri seara, de pe ”Municipal”, cu Dinamo București.
Infirmeria lui FC Hermannstadt s-a mai eliberat după meciul de la Constanța, cu Farul, fiind recuperați Karo și Ivanov, care ieșiseră de pe teren accidentați.
Rămân însă accidentați Bejan, Chorbadzhiyski și Kujabi, care nu au jucat cu Farul și nu o vor face nici vineri, cu Dinamo. La acest capitol se adaugă și Balaure, aflat în recuperare după operația de ligamente, el urmând să revină probabil la primăvară.
”Cu accidentările stăm cam la fel ca înainte de primul joc, cu Farul. Karo este incert, are o problemă musculară, Ivanov s-a recuperat. Am un lot destul de restrâns, dar încerc să fac cel mai bun unsprezece. După care, ceilalți care sunt pe bancă să fie pregătiți de a ajuta echipa, pentru că avem un meci foarte greu, Dinamo este într-o formă destul de bună” a anunțat Dorinel Munteanu.
”Nu știu primul unsprezece”
În schimb, Christ Afalna, suspendat la meciul cu Farul poate debuta vineri pentru FC Hermannstadt. ”Dacă mă întrebați în momentul de față, nu știu nici eu primul unsprezece. Mai sunt destule ore până la joc, trebuie să trecem cu bine și peste ultimul antrenament, după care am timp la dispoziție să cântăresc, să mai mă gândesc” a spus tehnicianul sibienilor.
Meciul FC Hermannstadt – Dinamo București se va disputa vineri, de la ora 20.00, la Sibiu.
