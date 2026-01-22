trump renunță la taxele vamale pentru europa după ce a „conturat un acord privind groenlanda”

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că renunță la taxele vamale impuse statelor europene, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Totodată, liderul de la Casa Albă a vorbit despre conturarea unui posibil acord privind Groenlanda și regiunea arctică.

Potrivit Mediafax, anunțul a fost făcut de Donald Trump pe propria rețea de socializare, Truth Social, la finalul discuțiilor cu șeful NATO. Potrivit președintelui SUA, întâlnirea a dus la stabilirea unui cadru pentru un viitor acord strategic referitor la Groenlanda, ceea ce a determinat administrația americană să renunțe la tarifele vamale care urmau să intre în vigoare la 1 februarie și care vizau țările europene.

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, am format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi realizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie”, a scris Donald Trump..

Președintele american a precizat că negocierile vor continua și că mai multe oficialități de rang înalt vor fi implicate direct în proces.

„Discuții suplimentare au loc cu privire la Domul de Aur în ceea ce privește Groenlanda. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce discuțiile progresează. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și alte persoane, după cum este necesar, vor fi responsabile de negocieri. Aceștia îmi vor raporta direct”, a mai transmis liderul de la Casa Albă.

Tot miercuri, în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Donald Trump a lansat un mesaj dur la adresa Europei. Președintele SUA a sugerat că, în cazul în care europenii nu vor accepta un acord privind Groenlanda, Statele Unite „își vor aminti” acest lucru.

„Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii. Nu am cerut niciodată altceva”, a declarat Trump, într-o formulare care a stârnit reacții și controverse.