ucigașul lui kreiner a ajuns în arestul poliției la alba iulia: zuleam va fi audiat joi / video

Cosmin Zuleam, ucigașul omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a ajuns, sub pază armată, la Alba Iulia.
Cosmin Zuleam a fost condamnat în lipsă la 30 de ani pentru uciderea omului de afaceri. Acesta a fost prins în Indonezia, după ce a fost pus pe lista Most Wanted a Interpol.
Conform procurorilor, el este considerat capul bandei care, pe 6 noiembrie 2023, l-a ucis în locuința sa pe afacerist, o crimă care a șocat întreaga Românie.
Acesta va fi audiat în cursul zilei de azi, 22 ianuarie.
