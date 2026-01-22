unde a ajuns fostul antrenor al lui inter sibiu: “nu e un pas înapoi”

Fostul antrenor al lui Inter Sibiu, Călin Moldovan (58 ani) a semnat cu Măgura Codlea, echipă care se luptă pentru titlul județean în Brașov.

Tehnicianul Călin Moldovan (58 ani) a reconstruit în toamna trecută o echipă solidă la Inter Sibiu, care se bate pentru play-off în Seria 6 din Liga 3. Moldovan a detonat ”bomba” înainte de reunirea echipei din ianuarie și a cerut rezilierea amiabilă, iar solicitarea i-a fost îndeplinită.

S-a aflat și care a fost motivul pentru care tehnicianul s-a ”rupt” brusc de Inter Sibiu, el preferând să revină acasă, lângă Brașov.

Călin Modovan a fost anunțat deja ca noul antrenor al echipei Măgura Codlea, care ocupă locul 2 în Liga 4 Brașov.

„Mi-am dorit să revin în fotbalul braşovean și am acceptat oferta de a antrena pe Măgura Codlea. Nu este un pas înapoi să antrenezi la Liga 4, am mai fost la acest eșalon. A contat mult faptul că am fost dorit cu adevărat de cei de aici. La Codlea este un proiect serios, un club stabil, astfel că ne apucăm de treabă. Dacă vom avea un culoar către Liga 3, ne vom juca șansa. Obiectivul este să construim o echipă care se bată cu șanse reale la promovare în Liga 3 pentru sezonul viitor”, a spus Moldovan pentru Monitorul Expres.

Conducerea lui Inter Sibiu l-a numit pe Mihai Ianc în postul de antrenor principal al echipei de Liga 3.

Moldovan a mai pregătit pe Forex Brașov, Luceafărul Oradea, FC Zagon, Metalurgistul Cugir, AFC Hărman, Corona Brașov, FC Brașov SR, KSE Târgu Secuiesc, CSM Focșani și Inter Sibiu.