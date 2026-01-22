util pentru părinții din sibiu: se fac înscrieri pentru ateliere de parenting și educație timpurie

Proiectul „Călătoria Parentală – sprijin și educație pentru o familie sănătoasă”, inițiat de Asociația De Poveste, se va desfășura până la sfârșitul lunii februarie.

Programul reunește părinți și viitori părinți din comunitatea sibiană care doresc să învețe informații esențiale despre creșterea și educația copiilor încă din primii ani de viață.

De la lansarea din vara anului 2025 și până acum, peste 50 de părinți și copii au participat la activitățile proiectului, care includ ateliere de educație parentală, întâlniri de susținere emoțională și ateliere de joacă educativă.

În zilele de marți și joi, de la ora 17, au loc ateliere de educație timpurie, la care participă mame, alături de copiii lor cu vârsta între 8 și 24 luni. Scopul atelierelor este de a le dezvolta copiilor abilități ca răbdarea, concentrarea, colaborarea și capacitatea de a se integra la creșă și grădiniță. În paralel, părinții participanți află informații despre etapele de dezvoltare prin care trec proprii copii și primesc susținere în a răspunde nevoilor acestora.

Atelierele sunt organizate în colaborare cu Raluca Martin-Dima, profesionistă cu o experiență de peste 7 ani în educație timpurie, facilitator certificat internațional Circle Of Security Parenting (COSP), specialist în formare în domeniul psihoterapiei copilului și adolescentului.

În paralel, părinții sunt invitați și la atelierele de educație și susținere parentală. Sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 10, are loc următoarea întâlnire alături de psihoterapeuta Ioana Micu, cu subiectul conectarea prin joc. Mai apoi, miercuri, 4 februarie, de la ora 17:30 viitoarele mămici sunt invitate la cursul despre alăptare susținut de Ștefania Sămărghițan, educatoare prenatală Lamaze și consultantă în alăptare IBCLC.

Toate atelierele au loc la sediul Asociației De Poveste, iar participarea este gratuită.

Înscrierile se fac prin formularul online: https://forms.gle/5ZGfQHhYknQceYAz8

Proiectul „Călătoria Parentală – sprijin și educație pentru o familie sănătoasă” este derulat de Asociația De Poveste și finanțat prin fondurile strânse la Maratonul Internațional Sibiu 2025, un program al Fundației Comunitare Sibiu.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la numărul de WhatsApp 0770 288 246 sau prin e-mail, la contact@asociatiadepoveste.ro.