weekend de ianuarie cu multe evenimente la sibiu: nu ratați fuga lolelor, meciul de pe municipal și concertul lui puya

Sibiul și împrejurimile se anunță animate în acest weekend, cu evenimente pentru toate gusturile. De la tradiționala „Fuga Lolelor” de la Agnita, la concerte, primul meci din acest an de pe Stadionul Municipal, drumeții, schi și spectacole pentru copii, agenda sfârșitului de săptămână este una bogată.

Agnita devine, sâmbătă, 25 ianuarie 2026, capitala tradițiilor săsești, odată cu sărbătorirea a 20 de ani de la reînvierea Obiceiului Lolelor, cunoscut și sub denumirea germană „Urzellauf”. Evenimentul aniversar este așteptat să adune aproximativ 350 de lole și personaje tradiționale, precum și mii de spectatori din țară și din străinătate.

Obiceiul este atestat documentar încă din anul 1689 și a fost readus la viață în 2006 de un învățător din Agnita, împreună cu cei 14 elevi ai săi. De la un gest simbolic, tradiția a crescut spectaculos și a devenit astăzi un eveniment cu un puternic impact cultural și turistic, care implică aproape întreaga comunitate locală.

Concert Puya, la Redal Expo

Puya, unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei hip-hop din România, revine la Sibiu și promite un concert energic, vineri, 23 ianuarie 2026, la Redal Expo. Evenimentul este anunțat drept unul dintre cele mai importante show-uri indoor ale începutului de an.

Cei care vor să fie parte din acest show pot achiziționa deja bilete online. Biletul normal costă 95 de lei, iar biletul VIP este 180 de lei, oferind acces într-o zonă dedicată.

Foto: I Love Șopa

Filme noi la CineGold

CineGold a pregătit pentru acest weekend o mulțime de filme noi, perfecte pentru a fi urmărite împreună cu familia sau prietenii. Printre opțiuni se află „Un weekend criminal”, „După 28 de ani: Templul Oaselor”, „Spre Nord”, „Familie de închiriat”, „Mercy” și „Hammet”. Vezi programul și lista completă cu filme AICI.

Hora Unirii, la Promenada Mall Sibiu

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu invită sibienii să participe la Hora Unirii, în cadrul unei animații culturale organizate sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 18:00, la Promenada Mall Sibiu, zona CineGold.

Primul meci de fotbal pe Municipal

Tot vineri, 23 ianuarie, de la ora 20:00, pe Stadionul Municipal, se joacă primul meci de fotbal din acest an: FC Hermannstadt – Dinamo. Prețul biletelor începe de la 50 de lei și pot fi achiziționate online.

Meci de baschet la Sala Transilvania

Iubitorii de baschet pot urmări partida dintre CSU Sibiu și SCMU Craiova, vineri, 23 ianuarie, de la ora 18:00, la Sala Transilvania. Biletul costă 30 de lei pentru un adult.

Drumeție de iarnă spre Tărâmul Stejarilor Seculari

Sâmbătă, 24 ianuarie, este programată o drumeție ghidată spre Tărâmul Stejarilor Seculari și Raiul Cailor, organizată în cadrul programului „Anii Drumeției”, cu ghidul Nicoleta Ocneriu.

Participanții vor parcurge trasee prin păduri și pe culmi domoale, descoperind stejari seculari și panorame largi asupra Munților Făgăraș și Podișului Transilvaniei. La final, drumeția se va încheia la Raiul Cailor, cu un ceaun cald, foc de tabără, băuturi calde și povești, într-o atmosferă tradițională de sărbătoare.

Expoziție de reptile și animale exotice

Expoziția de reptile și animale exotice revine la Sibiu duminică, 25 ianuarie 2026, pe strada Malului nr. 2, cu program între 11:00 și 15:00. Vizitatorii vor putea vedea tarantule gigantice, șerpi, șopârle, precum și insecte rare.

Pedalăm indoor, la Sala Transilvania

Cicliștii sunt invitați să participe la sesiuni de pedalat pe trainer, indoor, organizate la Sala Transilvania. Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea de cicliști din Sibiu, oferind o alternativă de antrenament pe timp de iarnă, într-o atmosferă motivantă, pe muzică. Participanții trebuie să vină cu bicicleta, trainerul, izopren, prosop și bidon cu apă.

Teatru pentru copii, la Gong

Cei mici sunt așteptați la spectacolul „Povestea celor trei purceluși”, la Teatrul Gong. Reprezentațiile au loc sâmbătă, 24 ianuarie, între 18:00 – 18:50, și duminică, 25 ianuarie, între 11:00 – 11:50. Prețul unui bilet este de 12 lei. Detalii aici

Pentru pasionații sporturilor de iarnă, veștile sunt bune: pârtiile de la Păltiniș Arena sunt în continuare în condiții excelente pentru schi, potrivit administratorilor.