zelenski acuză europa că a intrat în „modul groenlanda”: „rusia lovește zilnic, iar voi discutați despre insule înghețate”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un atac dur la adresa liderilor europeni în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, acuzându-i că au intrat într-un așa-numit „mod Groenlanda” – adică preferă să discute despre crize geopolitice îndepărtate, precum cea legată de posibila anexare a Groenlandei de către Statele Unite, în loc să ia decizii concrete privind sprijinul acordat Ucrainei.

„Nimeni nu mai vorbește despre asta, dar rachetele rusești și dronele Shahed sunt încă aici. Avem coordonatele fabricilor unde se produc. Astăzi atacă Ucraina, mâine poate fi orice țară NATO”, a avertizat Zelenski. „Iar în Europa, ni se spune să nu pomenim de Tomahawk-uri, ca să nu-i supărăm pe americani. Ni se spune să nu discutăm despre rachetele Taurus, ca să nu jignim Germania. Când vine vorba de Turcia, se invocă sensibilitățile Greciei, și invers. Europa este prinsă într-o rețea de tăceri și calcule diplomatice care o paralizează.” a continuat președintele Ucrainei.

Declarațiile sale vin pe fondul unei frustrări crescânde la Kiev, unde ultimele săptămâni au adus cele mai puternice bombardamente rusești de la începutul invaziei, lăsând fără electricitate și căldură numeroase orașe ucrainene, în plină iarnă, cu temperaturi sub -15°C.

„Europa nu a învățat nimic într-un an”

Într-o remarcă ironică la adresa imobilismului european, Zelenski a reamintit că, la același forum de anul trecut, încheiase discursul său cu apelul: „Europa trebuie să știe să se apere.”

„A trecut un an și nimic nu s-a schimbat”, a spus liderul ucrainean, vizibil iritat. „Europa rămâne în modul Groenlanda: poate că cineva, undeva, va face ceva.”

Criza Groenlandei – alimentată de recentele declarații ale președintelui american Donald Trump privind dorința SUA de a prelua controlul asupra insulei – a dominat atenția mediatică occidentală, eclipsând războiul din Ucraina. Potrivit publicației El Mundo, chiar și Kremlinul a salutat această „deturnare de agendă”, inclusiv Kiril Dimitriev, un apropiat al lui Vladimir Putin.

Zelenski, între Trump și Europa

Zelenski s-a întâlnit la Davos cu președintele american Donald Trump, o întrevedere descrisă de ambele părți drept „foarte bună”. Totuși, în spatele tonului diplomatic, liderul ucrainean a sugerat că Europa riscă să devină „o simplă salată de mici puteri” în timp ce lasă Casa Albă să dicteze cursul evenimentelor.

„Dragi prieteni, nu trebuie să ne resemnăm să jucăm roluri secundare. Europa poate fi o forță globală dacă este unită”, a subliniat Zelenski.

„Îl judecă pe Maduro, dar nu pe Putin”

În cel mai dur pasaj al discursului, președintele ucrainean a criticat standardele duble ale Occidentului: „Îl duc pe Nicolás Maduro în fața justiției internaționale, dar pe Putin nu. Rusia comite crime de război zilnic, iar lumea continuă să caute scuze.”

Zelenski a vorbit și despre Iran, acuzând regimul de la Teheran că alimentează mașinăria de război rusă prin livrări de drone și rachete. „Lumea a privit cum protestele din Iran au fost înecate în sânge. Dacă acest regim supraviețuiește, mesajul e clar: dacă ucizi destui oameni, rămâi la putere.”

Negocieri incerte la orizont

Zelenski a confirmat că ar putea avea loc discuții trilaterale între oficiali americani, ucraineni și ruși la Abu Dhabi, însă a precizat că partea rusă nu a confirmat participarea. „Totul se învârte în jurul estului Ucrainei și al teritoriilor ocupate. Este problema care rămâne nerezolvată”, a spus el.

Conform Financial Times, discuțiile pregătite înainte de Davos nu au dus la niciun acord semnat, iar Trump a părăsit Elveția după o oră de conversații cu Zelenski, fără a oferi clarificări suplimentare.