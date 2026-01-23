accident în apropiere de agnita: mașină răsturnată și o femeie rănită

Polițiștii rutieri au intervenit, în dimineața zilei de vineri, 23 ianuarie, la un accident de circulație produs pe DJ 106, între localitățile Agnita și Ruja.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că șoferul unui autoturism, un tânăr de 25 de ani, din Agnita, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma accidentului, o pasageră în vârstă de 55 de ani, din Agnita, a suferit un traumatism la nivelul membrului inferior stâng, în zona gambei. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu care i-a acordat femeii îngrijiri medicale.

Aceasta a fost transportată la UPU Agnita, fiind conștientă și în stare stabilă.