au furat startul - ziua unirii sărbătorită în avans la sibiu: horă cu oficialități și câțiva sibieni, în giratoriul de la ”dumbrava” / video foto

Zeci de sibieni, printre care copii, elevi, reprezentanți ai autorităților locale și militari, au participat vineri dimineața la Hora Unirii, organizată în Piața Unirii din municipiul Sibiu.

Pentru a celebra Ziua Unirii Principatelor Române, Instituția Prefectului Sibiu, alături de autoritățile locale, a organizat vineri, de la ora 10:00, Hora Unirii în sensul giratoriu din Piața Unirii. Evenimentul a dus la închiderea traficului rutier în zonă timp de aproximativ 30 de minute.

La eveniment au participat zeci de elevi de la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, dar și sibieni care transformă, an de an, participarea la Hora Unirii într-o tradiție. „Data de 24 ianuarie este o zi foarte importantă pentru toți românii. Este o zi încărcată de emoție, de aceea și noi, o parte dintre pensionari, am venit să fim alături de români, să ne bucurăm de această zi minunată și să ne rugăm să fie bine de acum înainte: să fie pace, liniște și tot binele pentru toți românii și pentru toată lumea. Da, am participat la Hora Unirii pentru că este o zi încărcată de emoție”, a declarat Geta, o sibiancă prezentă la eveniment.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Aceasta a venit însoțită de o prietenă. „Este o bucurie, pentru că ne-am unit cu toții și vrem să fim și în continuare un singur suflet și să fie țara noastră unită. Pentru mine este o tradiție și mă bucur în fiecare an că oamenii răspund pozitiv la acest eveniment”, a spus Ana.

Mica Unire sărbătorită mai devreme cu o zi

Printre participanți s-au aflat președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, subprefectul Florian Giubega, primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, alături de numeroase alte personalități politice locale.

Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a explicat motivul alegerii locației: „Această idee se datorează faptului că elevii sunt încă la școală și pot participa, astfel încât tradiția să nu se piardă. Am considerat că este ceva deosebit dacă facem Hora Unirii chiar aici, în Piața Unirii. Vom relua traficul foarte repede, pentru a nu ține lumea blocată”, a declarat Mircea Crețu.

Acesta a mai mărturisit că celebrarea Micii Uniri cu o zi mai devreme reprezintă și o măsură de austeritate. „În condițiile actuale bugetul nu ne permite prea multe”, a spus Prefectul Mircea Crețu.

Nu toți participanții la trafic au privit evenimentul cu același entuziasm. „E faină ca sărbătoare, dar ca aglomerație nu e fain”, a spus un șofer.

Privită de la etajul 12 al Hotelului Ramada, Hora Unirii a oferit o imagine impresionantă, participanții formând un cerc amplu în inima orașului, într-un moment simbolic de unitate și solidaritate.

Mica Unire, realizată la 24 ianuarie 1859 prin unirea Moldovei cu Țara Românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, reprezintă un moment esențial în istoria României, punând bazele statului român modern și simbolizând unitatea, solidaritatea și dorința românilor de a fi împreună.