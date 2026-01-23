cazul pensionarei rămasă fără căldură după ce a cumpărat o centrală second-hand: poliția face cercetări

O pensionară din Sibiu a trecut prin cele mai geroase zile ale iernii fără căldură, după ce a cumpărat o centrală termică second-hand care nu a funcționat corespunzător. Recent, femeia a primit un răspuns oficial de la Poliția Sibiu, care a anunțat că a început cercetările în acest caz.

Femeia, care susține că a fost înșelată după ce a cumpărat o centrală second-hand, încă nu are căldură. Aceasta a primit un răspuns oficial de la Poliția Sibiu, în care se arată că au început cercetările în acest caz.

Potrivit răspunsului IPJ Sibiu, se fac demersuri privind cercetarea cazului. „În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că sunt indicii referitoare la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) din Codul Penal, motiv pentru care petiția a fost înregistrată în registrul lucrătorilor penali cu autorități cunoscute. Cercetările vor fi efectuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu”, se arată în răspunsul trimis pensionarei.

Femeia își exprimă frustrarea și neputința în fața situației. „Omul nu vrea să vină să ia centrala și nu îi pasă. Nu am mai rezolvat nimic cu centrala. A fost greu în zilele friguroase și acum sunt răcită”, a declarat pensionara.

Reamintim că femeia susține că a fost păcălită după ce bărbatul care i-a instalat centrala second-hand nu i-a mai răspuns la telefon și că, în urma tranzacției, a rămas fără bani și fără căldură, într-un moment extrem de dificil al iernii. (DETALII AICI)

