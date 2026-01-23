ce se întâmplă cu pensiile militarilor: precizările lui nicușor dan, după discuțiile cu guvernul

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut joi seară, la Bruxelles, precizări privind discuțiile despre reforma pensiilor militare și posibila creștere a vârstei de pensionare în sistemul de apărare.

Șeful statului a subliniat ferm că militarii care îndeplinesc în prezent condițiile de pensionare nu vor fi afectați de eventualele modificări legislative.

Potrivit Digi24, Nicușor Dan a precizat că a fost informat despre existența unui dialog între Guvern și reprezentanții structurilor din sistemul național de apărare, în contextul unei situații geopolitice complicate. Potrivit președintelui, părțile ar fi ajuns la un acord de principiu asupra unei forme de lege care să prevadă, cu nuanțe în funcție de categoriile profesionale, atât creșterea vârstei de pensionare, cât și corectarea cuantumului pensiilor.

„Un lucru pe care vreau să-l spun este că nu se pune problema ca cineva care azi îndeplineşte condiţiile de pensionare să nu beneficieze de aceste condiţii, indiferent dacă legea se va schimba. Şi vreau să insist pe chestiunea asta, tocmai pentru a nu păţi, aşa cum am păţit în sistemul de justiţie, ca oamenii care îndeplineau condiţiile de pensionare, speriaţi de o eventuală schimbare a legii să iasă la pensie, pentru că sunt, de obicei, oamenii care au cea mai mare experienţă, ajungând la vârsta asta. Deci foarte ferm, toată lumea este de acord cu asta, cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia de aceste condiţii, indiferent de forma legii”, a precizat şeful statului.

Anterior, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că în privința pensiilor militare „nu e nimeni mai special decât altul” și a amintit că există deja o lege care prevede creșterea progresivă a vârstei de pensionare în sistem. Acesta a subliniat că își propune să elimine nedreptățile din interiorul armatei, unde persoane cu funcții și activitate similare ajung să primească pensii foarte diferite, în funcție de anul pensionării.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a atras atenția că România nu mai poate susține financiar pensionări la vârste de 48, 50 sau 52 de ani. Șeful Guvernului a declarat că vârsta de pensionare ar trebui ridicată în toate structurile statului, inclusiv la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării.