ce știu sibienii despre mica unire: majoritatea cunosc semnificația, dar sunt și ”repetenți” / video

O mare parte dintre sibieni cunosc semnificația zilei de 24 ianuarie, zi în care este sărbătorită Mica Unire. Totuși, există și persoane care nu știu ce reprezintă din punct de vedere istoric această dată importantă pentru România.

Mulți sibieni răspund cu mândrie atunci când sunt întrebați ce semnifică data de 24 ianuarie, însă la fel de mulți sunt și cei care recunosc, cu sinceritate, că nu cunosc importanța istorică a acestei zile. Sâmbătă se împlinesc 167 de ani de când Moldova s-a unit cu Țara Românească. „În 24 ianuarie este Unirea Principatelor Române. A fost foarte important că toate s-au unit și s-a format ceea ce avem astăzi”, a spus Slăvitescu, un sibian.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Un alt sibian a oferit un răspuns mai confuz, amestecând semnificația istorică cu nemulțumiri legate de prezent. „24 ianuarie este Marea, adică Mica Unire… România de acum este vândută complet. Politicienii din Parlament stau acolo și iau banii degeaba”, a spus acesta.

Alți trecători au recunoscut simplu că nu cunosc semnificația zilei. „Nu știu”, a spus un sibian întrebat despre 24 ianuarie.

Există însă și sibieni care pot oferi explicații mai clare. „Pe 24 ianuarie este Mica Unire, între Moldova și Țara Românească, realizată de Alexandru Ioan Cuza. Cu politicienii de azi nu prea e bine”, a declarat Nicolae.

Mica Unire, realizată la 24 ianuarie 1859 prin unirea Moldovei cu Țara Românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, reprezintă un moment esențial în istoria României, punând bazele statului român modern și simbolizând unitatea, solidaritatea și dorința românilor de a fi împreună.

Reamintim că vineri, zeci de sibieni, printre care copii, elevi, reprezentanți ai autorităților locale și militari, au participa la Hora Unirii, organizată în Piața Unirii din municipiul Sibiu. (DETALII AICI)

Citește și: Au furat startul – Ziua Unirii sărbătorită în avans la Sibiu: horă cu oficialități și câțiva sibieni, în giratoriul de la ”Dumbrava” / video foto