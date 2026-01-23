comunitatea din orlat s-a unit pentru familia rămasă fără casă. primarul: „urmează să refacem acoperișul” / foto

În Orlat, solidaritatea nu a rămas doar un cuvânt. Când o familie cu patru copii a rămas fără acoperiș deasupra capului, oamenii din comunitate s-au mobilizat imediat și au ales să nu privească de la distanță. Vecini, angajați ai Primăriei Orlat și reprezentanți ai Ocolului Silvic au venit umăr lângă umăr pentru a da o mână de ajutor.

Aproximativ 30 de persoane au lucrat vineri pentru a curăța casa distrusă de flăcări și a demonta acoperișul distrus, făcând primul pas spre reconstrucție. De luni, lucrările vor continua, cu speranța că locuința va putea fi refăcută cât mai repede. „Toată lumea s-a mobilizat. Acoperișul a fost curățat, dat jos. Au fost în jur de 20–30 de oameni care au venit din bună credință. Așa a fost să fie… Dumnezeu este Cel care ne dă și ne și ia”, a spus primaul Comunei Orlat, Gheorghe Pop.

Familia este formată dintr-o mamă de 38 de ani și patru copii, cu vârste de 18, 16, 15 și 8 ani. Cei mai mici sunt încă la școală, iar acum, locuiesc la o cunoștință a mamei.

Primarul comunei Orlat, Gheorghe Pop, spune că nimeni nu va fi lăsat singur în fața necazului: „Au venit deja meșterii, iar de săptămâna viitoare ne vom ocupa de refacerea acoperișului. Primăria va asigura lemnul. Oamenii au sărit imediat în ajutor, pentru că familia are mare nevoie. Încercăm să refacem casa cât putem de repede”, a spus acesta.

Un mesaj distribuit pe rețelele de socializare surprinde cel mai bine spiritul comunității.

„Adevărata Horă a Unirii nu este doar o sărbătoare, ci se joacă acum, la Orlat. Unitatea nu este doar o lecție de istorie, ci o valoare vie. Nu îi putem lăsa singuri. O comunitate este la fel de puternică precum legăturile dintre oamenii săi”, se arată în postare.

Pentru cei care doresc să ajute, cea mai rapidă cale de sprijin este prin donații în contul familiei:

Titular cont: Loloiu Iuliana

IBAN (RON): RO51 BRDE 330S V953 4638 3300

Banca: BRD