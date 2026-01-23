concursul pentru șefia muzeului brukenthal: unul dintre candidați s-a retras

Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Muzeului Național „Brukenthal” din Sibiu s-a reluat după ce a fost schimbată comisia. Dar, chiar înainte de prima etapă, unul dintre cei doi candidați s-a retras.

Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Muzeului Național „Brukenthal” din Sibiu s-a anulat, asta deșii ambii candidați înscriși în cursă, Raluca Teodorescu și Răzvan Pop, fuseseră declarați admiși după prima etapă, cea dedicată analizei proiectelor de management. (DETALII AICI). Concursul s-a reluat apoi, după ce s-a format o nouă comisie, iar Ministerul Culturii a anunțat vineri rezultatul primei etape.

Unul dintre cei doi candidați înscriși la concurs s-a retras din cursă, pe când celălalt a obținut nota 9,15. „Sunt declarați admiși pentru susținerea interviului candidații care au obținut în prima etapă a concursului nota minimă 7”, se arată în anunțul ministerului.

Etapa a doua a concursului, respectiv susținerea proiectului de management în cadrul interviului, va avea loc marți, 27.01.2026, la sediul Ministerului Culturii din B-dul Unirii nr. 22, Corp Aulă, etajul 3, camera 315, începând cu ora 10:30.