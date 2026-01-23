crima de la blăjel: rudele suspecților rup tăcerea: „a fost legitimă apărare” / video

Conflictul sângeros dintre două familii din Blăjel, județul Sibiu, care a condus la moartea unui bărbat în vârstă de 36 de ani chiar în noaptea de Crăciun, capătă noi dimensiuni. În timp ce patru bărbați se află în arest preventiv fiind acuzați de omor, rudele acestora au decis să rupă tăcerea, susținând că incidentul tragic a fost, de fapt, un act disperat de autoapărare.

Patru bărbați au fost atestați preventiv după ce în noaptea de Crăciun au omorât un tânăr de 36 de ani. (DETALII și IMAGINI AICI)

„În noaptea de 24/25.12.2025 s-a iscat un conflict spontan între mai multe persoane (cel puțin douăzeci) pe o stradă din localitatea Blăjel, jud. Sibiu. În cadrul acestui conflict, victima, o persoană în vârstă de 36 ani a fost agresat cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului de patru autori în vârstă de 14, 33, 27 și 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat”, a anunțat atunci Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Rudele îi apără pe suspecți: „S-au apărat”

La aproape o lună de la omor, rudele celor acuzați de crimă spun că scandalul a izbucnit din cauza familiei bărbatului decedat. Potrivit acestora, cei 4 suspecți s-au apărat de victima înarmată cu un topor.

„A fost legitimă apărare, cum se spune, pentru că în seara aia, bărbatul mort a dat primul în unchiul meu. I-a dat cu toporul în cap, iar el s-a apărat. Rudele mele când s-au văzut pline de sânge au dat înapoi. S-au apărat. De cel care a murit se zice că a fost nevinovat, dar nu e așa. La toate scandalurile era în primul rând. Cei care l-au omorât au fost în legitimă apărare. Dacă el dă cu toporul în cap, normal că tu te aperi”, spun rudele bărbaților acuzați de crimă.

Scandaluri mai vechi: „Nu se ajungea la crimă dacă se respecta legea”

Conflictul nu este unul nou, ci punctul culminant al unor tensiuni vechi, spun apropiații suspecților. Aceștia acuză autoritățile că nu au intervenit la timp în urma unor plângeri anterioare, făcând referire la un incident violent din primăvara anului 2024.

„Nu se ajungea la crima aia dacă se făcea legea. Pentru că omul care a murit, împreună cu frații și neamurile lui, au venit încă din 8 martie 2024 la casa noastră și ne-au pus viața în pericol. Pe cei care acum sunt la închisoare i-au agresat. Pe copiii noștri îi băteau pe unde îi prindeau. Ne-au spart geamurile, au aruncat cu pietre. Au amenințat că pe copilele noastre le violează. Nu s-a făcut lege și dreptate. Dacă erau în pușcărie, nu se mai întâmpla crima. Din 8 martie 2024 noi nu mai avem liniște. Copiii noștri nu merg la școală din cauza lor, de frica lor”, spun rudele bărbaților arestați.

Cum explică rivalitățile: „Au ciudă pe noi”

Rivalitățile dintre cele două familii ar fi apărut din cauza banilor.

„Au ciudă pe noi pentru că neamul nostru a fost mereu la lucru și a avut bani. Ceilalți sunt numai pe furat, normal că le e ciudă pe un om care își câștigă traiul cinstit. Asta e chestia. Ei de fiecare dată când beau și se drogau veneau la noi să ne bată. Li se umflau mușchii pe ei și veneau peste noi în casă, făceau pe șmecherii. Au aruncat inclusiv cu benzină pe casa noastră să ne dea foc. Din 8 martie 2024 dormim cu frică, nu putem merge nici la magazin să luăm pâine că zic că ne omoară, că ne violează, că ne bat. Acum încearcă să ne întărâte iar, ne ațâță și încep scandaluri. I-au învățat inclusiv pe copiii celui care a murit să arunce cu pietre în noi când ne văd”, spun rudele.

Bărbații acuzați de crimă sunt în arest

Cei patru bărbați acuzați de crimă au fost băgați în arest preventiv încă din preajma Crăciunului. În 8 ianuarie, ei au contestat măsura cu speranța că o să primească o măsură mai ușoară. Instanța nu a fost de acord cu ei.

Zilele următoare, aceștia vor ajunge din nou în fața judecătorilor pentru a se decide prelungirea măsurii preventive.