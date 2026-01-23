crime la comandă pe internet: percheziții în vâlcea și bucurești la asasinii plătiți în bani și criptomonede

Acum mai bine de o săptămână, pe 14 ianuarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au efectuat trei percheziții domiciliare în municipiile București și Râmnicu Vâlcea.
Cercetările desfășurate în Marea Britanie vizează o presupusă săvârșire a mai multor infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, instigare și tentativă la omor calificat, instigare și tentativă la vătămare corporală, precum și spălarea banilor. Ancheta a identificat o pagină de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini.
Potrivit procurorilor, plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, printr-un sistem de tip escrow creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat utilizatorilor și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.
Criptomonedele au constituit un element central al modului de operare al platformei, fiind folosite atât pentru protejarea identității utilizatorilor, cât și pentru disimularea provenienței fondurilor.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 USD, precum și 292.890 lei și 48.600 euro în numerar. Totodată, doi suspecți, ambii cetățeni români, au fost audiați în aceeași zi.
