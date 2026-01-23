cum se simte bătrânelul lovit de o mașină în valea aurie

Un bătrânel în vârstă de 93 de ani a fost lovit de o mașină, joi seara, în timp ce traversa o stradă din Valea Aurie pe trecerea de pietoni. Omul este internat în stare gravă la Spitalul Județean.

Medicii sunt rezervați în ceea ce privește starea bărbatului lovit joi seara de o mașină pe Calea Poplăcii. El este internat la ATI.

„Pacientul a fost preluat de UPU, internat în secția Neurochirurgie și transferat în secția ATI cu stare generală gravă. Continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, transmite Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Vă reamintim că accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni de pe Calea Poplăcii din Sibiu. Pietonul a fost lovit de o mașină condusă de o șoferiță de 39 de ani din Olt. Impactul a fost extrem de puternic, iar bătrânelul a fost găsit de ambulanță în stare de inconsistență. (DETALII AICI)