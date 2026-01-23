dinamo, primire spectaculoasă la sibiu: sute de fani au luat cu asalt hotelul unde stau ”câinii roșii” / video foto

Dinamo a avut parte de o primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea partidei cu Hermannstadt, din etapa a 23-a a Ligii 1.

Meciul este programat astăzi, 23 ianuarie, de la ora 20:00, iar o eventuală victorie i-ar putea urca provizoriu pe „câinii roșii” pe primul loc al clasamentului.

Delegația dinamovistă, formată din jucători și staff-ul condus de Zeljko Kopic, a ajuns joi după-amiaza în orașul de pe Cibin. Câteva ore mai târziu, în seara premergătoare confruntării, suporterii au venit în număr mare în fața hotelului unde era cazată echipa și au creat o atmosferă incendiară.

„Să știe toată lumea cine e Dinamo”, au scandat fanii, aprinzând atmosfera și oferind un adevărat spectacol vizual și sonor. Impresionați de susținere, jucătorii au ieșit în fața hotelului pentru a le mulțumi suporterilor și pentru a asista la show-ul pus în scenă de aceștia.

Dinamo vine după un debut pozitiv în 2026. În prima etapă a noului an, formația bucureșteană s-a impus pe teren propriu, scor 1-0, în fața celor de la U Cluj. Golul victoriei a fost marcat de Mamoudou Karamoko, pe Arena Națională.

După 22 de etape disputate, Dinamo ocupă locul al treilea în clasament, cu 41 de puncte, la doar două lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova, care în această rundă va întâlni FC Botoșani.

În meciul tur al sezonului, „câinii” s-au impus fără emoții în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-0. Golurile au fost reușite de Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng, iar dinamoviștii speră să repete evoluția solidă și la Sibiu.

