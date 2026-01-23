dorinel munteanu, după eșecul cu dinamo: ”avem mari probleme”

După patru jocuri fără victorie pe banca lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a avut un discurs de încurajare pentru fotbaliștii sibieni, care au cedat din nou pe teren propriu, 1-2 cu Dinamo.

Cu doar 7 puncte din 12 meciuri disputate pe „Municipal”, FC Hermannstadt este ultima clasată în topul jocurilor de pe teren propriu, fiind doar o umbră a echipei din sezoanele trecute.

FC Hermannstadt a cedat și vineri, la Sibiu, 1-2 cu Dinamo, dar antrenorul Dorinel Munteanu și-a încurajat jucătorii care nu au mai câștigat în ultimele 13 runde.

”Vreau să felicit echipa, diferența s-a făcut la două neatenții la faze fixe, în care a lipsit reacția și am primit golurile, trase la indigo, în rest adversarul nu ne-a pus multe probleme. Dinamo e puternică, posesia a fost de partea lor, dar ocaziile mari au fost de partea noastră. Nu trebuia să pierdem punctele, dar ăsta e fotbalul, avem de muncit pe viitor, preocuparea mea e să revină jucătorii accidentați. Am foarte mari probleme de efectiv, sper să recuperăm din jucători” a spus antrenorul sibienilor la flash-interviu.

”Avem probleme mari de efectiv”

”Neamțul” a spus că echipa sa mai are mult de lucru în faza ofensivă. ”Am stat bine în teren, am avut disciplină tactică, dar mai avem de muncă la posesia mingii, când avem atacul rapid. Am încredere în jucători, avem însă probleme de efectiv, ne lipsesc 4-5 jucători, asta e marea problemă, nu cea sistemului de joc. Am primit sprijinul conducerii, au venit jucători noi, ei trebuie să se integreze. Am preluat echipa din mers, sunt probleme medicale cu unii jucători, dar vom trece peste toate, sunt convins că ne atingem obiectivul” a mai spus ”Munti”.

Pentru sibieni urmează un joc foarte important în deplasare, cu Slobozia. ”Cu Slobozia va fi un meci de care pe care. Nu găsesc scuze la niciun meci, Slobozia e în aceeași situatie ca și noi, dar trebuie să adunăm puncte. Mă interesează să îmi recuperez jucătorii și să adunăm puncte până la finalul sezonului regular” a încheiat fostul internațional.

FC Hermannstadt este penultima în Superligă, cu doar 14 puncte din 23 de jocuri.