dsp sibiu a verificat restaurantele și hotelurile: zeci de nereguli constatate și amenzi usturătoare

DSP Sibiu – bilanțul controalelor sanitare din perioada 24 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026

Serviciul Control in Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Sibiu a desfășurat, în perioada 24.11.2025 – 10.01.2026, un amplu set de acțiuni de inspecție sanitară.

Acțiunile au fost realizate în conformitate cu Protocolul nr. RL3398/25860/2012, încheiat între Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care stabilește atribuțiile inspectorilor sanitari.

Atribuțiile inspectorilor sanitari

Inspectorii DSP au verificat respectarea legislației în vigoare privind:

aditivii alimentari, aromele, enzimele și coloranții;

materialele care intră in contact cu alimentele;

apele minerale naturale îmbuteliate și apa potabilă îmbuteliată;

suplimentele alimentare;

alimentele tratate cu radiații ionizante;

produsele cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe;

alimentele cu destinație nutrițională specială;

sarea iodată;

mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe etichete.

De asemenea, controalele au vizat:

dotarea și utilizarea corespunzătoare a produselor biocide avizate;

efectuarea examinărilor medicale periodice ale personalului, conform HG 355/2007;

absolvirea cursurilor de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă, conform Ordinului MS nr. 2209/2022;

monitorizarea calității apei potabile.

Numărul controalelor și unitățile verificate

În intervalul menționat, Serviciul Control in Sănătate Publică a efectuat 84 de controale și 6 recontroale.

Acțiunile au vizat următoarele categorii de unități:

Unități de comerț alimentar, alimentație publică și producție

Au fost controlate 38 de unități, dintre care 12 unități de comerț alimentar, 17 unități de alimentație publică și 9 unități de producție.

Au fost controlate 38 de unități, dintre care 12 unități de comerț alimentar, 17 unități de alimentație publică și 9 unități de producție.

Au fost verificate 11 unități de cazare, respectiv 6 hoteluri și 5 pensiuni.

Au fost verificate 11 unități de cazare, respectiv 6 hoteluri și 5 pensiuni.

Inspectorii DSP au efectuat 35 de controale la unitățile amplasate in cadrul Târgului de Crăciun din municipiul Sibiu, fiind vizate căsuțele cu profil de comerț alimentar și alimentație publică.

Sancțiuni aplicate

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, dintre care:

28 de avertismente;

9 amenzi contravenționale, în valoare totală de 22.800 de lei.

Principalele neconformități constatate

Inspectorii sanitari au identificat, în principal, următoarele deficiențe:

lipsa sau nefinalizarea controlului medical periodic al personalului din unitățile cu profil alimentar;

neefectuarea cursurilor de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă pentru personalul angajat;

cantitate insuficientă de materiale de curățenie și produse de dezinfecție;

etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare în unitățile de producție;

efectuarea incompletă sau incorectă a operațiunilor de curățenie în camerele de cazare;

lipsa sau cantitatea insuficientă de produse biocide in unitățile de profil alimentar.

Reprezentanții DSP Sibiu precizează că aceste acțiuni de control reprezintă o prioritate constantă pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății populației și pentru asigurarea conformității produselor și serviciilor oferite, rezultatele fiind raportate trimestrial Instituției Prefectului – județul Sibiu.