după agresiunile din școli, un antrenor din sibiu vorbește despre soluția sportului: „copiii vin cu furie și pleacă schimbați”

Alin Lazurca, președintele Puma Club Sibiu, reacționează public la cazurile tot mai frecvente de violență exercitată asupra copiilor, inclusiv la situațiile în care agresorii sunt alți copii.

În contextul unor episoade grave petrecute recent atât la nivel național, cât și local, Alin Lazurca atrage atenția asupra pericolului escaladării violenței în rândul tinerilor și subliniază că lipsa unor repere solide poate avea consecințe dramatice.

Într-un interviu acordat pe acest subiect, Alin Lazurca răspunde celor mai importante și de interes întrebări legate de cauzele agresivității la copii și adolescenți, dar și despre soluțiile care pot contribui la prevenirea unor astfel de comportamente. Președintele Puma Club Sibiu vorbește despre rolul sportului, al disciplinei și al educației prin mișcare, explicând cum artele marțiale, precum taekwon-do, pot deveni un instrument real de control al furiei, de dezvoltare a empatiei și de formare a caracterului pentru generațiile tinere.

De ce ajung tot mai mulți elevi la violență și ce rol poate avea sportul în prevenirea acestor situații?

A.L.: Ce s-a întâmplat zilele acestea în Sibiu și în țară ne amintește cât de important este să-i învățăm pe copii respectul, autocontrolul și responsabilitatea. Trăim într-o perioadă în care frustrările se adună, iar lipsa reperelor clare îi face pe mulți copii să reacționeze impulsiv.

Sportul adevărat nu învață să lovești, ci când să NU o faci. Prin sport, copilul învață reguli, limite și respect față de sine și față de ceilalți, înainte ca furia să se transforme în violență.

Cum schimbă sportul de echipă comportamentul copiilor agresivi sau izolați?

A.L: Când muncești în echipă și ai un scop comun, energia negativă se transformă în responsabilitate. Copilul agresiv învață să se oprească, să asculte și să colaboreze, iar copilul izolat descoperă că aparține unui grup. Apare un echilibru între disciplină și caracterul, care vor merge mână în mână.

Ați văzut cazuri concrete în care sportul a corectat comportamente agresive?

A.L.: Sunt deja 18 ani de când copiii și adulții vin să învețe și să facă performanță în clubul nostru. Am văzut mulți copii care au venit cu furie, cu lipsă de autocontrol sau cu probleme de adaptare socială. În timp, prin reguli clare, consecvență și relația construită cu antrenorii si colegii de echipă acești copii s-au schimbat în bine, apoape de nerecunoscut pentru prieteni și familiile lor.

Sportul nu șterge le problemele, dar le oferă copiilor o lecție prețioasă: să-și controleze emoțiile și să-și câștige respectul prin muncă, nu prin agresivitate.

Ce este important pentru un adolescent: apartenența la o gașcă sau la o echipă?

A.L.: Clar, apartenența la o echipă este vitală. Este locul unde învață ce înseamnă respectul, responsabilitatea și solidaritatea.

O echipă oferă repere sănătoase într-o perioadă în care mulți tineri caută validare în locuri greșite, cum ar fi găștile. Noi îi învățăm să piardă, să câștige și, mai ales, să se controleze. În viață, ca și în sport, trebuie să existe fairplay.

Ce ar trebui să facă urgent școala și părinții sau cluburile sportive?

A.L.: Este nevoie de o colaborare reală, nu doar de reacții după tragedii. Școala, părinții și cluburile sportive trebuie să transmită aceleași valori: respect, integritate, autocontrol, disciplină și responsabilitate.

Copiii nu au nevoie doar de teorie, ci de exemple vii prin campionii noștri. Sportul trebuie susținut ca formă de educație, nu tratat ca un simplu hobby. Sportul creează caractere, oameni puternici, viitori lideri si o societate mai sănătoasă, echilibrată si asumată.

Aveți un mesaj pentru adolescenți?

A.L.: Da, unul foarte simplu: forța fără educație devine violență, iar educația fără forță devine frică.