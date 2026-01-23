fc hermannstadt bătută de un fost jucător cu dinamo: sibiul nu mai știe să câștige / video / foto

FC Hermannstadt a pierdut vineri la Sibiu, 1-2 cu Dinamo București și sibienii se afundă în subsolul clasamentului. Fostul fundaș stânga al sibienilor, Raul Opruț a reușit o ”dublă” pentru oaspeți.

Dinamo a fost susținută la Sibiu de peste 2.500 de fani, iar Stadionul ”Municipal” a găzduit peste 5.700 de spectatori.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cum era de așteptat, Afalna a fost titular în ofensiva sibienilor, în timp ce, datorită absențelor din defensivă, Căpușă a revenit fundaș central. Astfel, Stancu a fost mutat pe postul de fundaș dreapta.

Începutul de meci a fost unul echilibrat, de tatonare, pe un teren umed, care a pus probleme.

Foto: Adrian David

După 19 minute, pe o contră rapidă, Karamoko pasează și Cîrjan ratează o ocazie uriașă, singur cu Căbuz, ”scărița” sa trecând pe lângă poartă.

Spiritele se încing după 30 de minute, când Neguț are o intervenție dură din spate asupra lui Sivis, pentru care vede cartonașul galben. Imediat are loc un meleu între jucătorii celor două echipe, iar Stoica și Karamoko sunt avertizați.

Foto: Adrian David

Oaspeții au trecut în control și au presat în finalul reprizei, dar nu au mai fost ocazii notabile, mai ales că elevii lui Dorinel Munteanu au fost organizați ”nemțește” în defensivă, dar timorați în atac. În finalul reprizei, Căbuz iese foarte bine și îl blochează pe Karamoko în ultima clipă. La pauză a fost egalitate, scor 0-0.

Foto: Adrian David

Echilibrul a continuat și în partea secundă. Chițu inventează o pasă în careu, Florescu talonat de doi fundași reia peste poartă. În minutul 61, Dinamo are din nou o contră rapidă, Musi finalizează însă foarte slab.

Foto: Adrian David

Aflana este primul schimbat în tabăra sibiană, iar pe teren a apărut Gjorgjievski. Chițu este periculos în careul advers, dar fosul jucător al sibienilor, Opruț intervine salutar. Blestemul accidentărilor din defensiva lui FC Hermannstadt continuă, Căpușă se accidentează în minutul 68, când a suferit o entorsă.

Foto: Adrian David

Dinamo marchează în minutul 71 după o minge respinsă din corner, Raul Opruț, fostul jucător al Sibiului trage din prima de la 18 metri, fără șanse pentru Căbuz.

Foto: Adrian David

Neguț încearcă un lob de la distanță, dar nu îl surprinde pe portarul Epassy. Vine însă golul sibienilor în minutul 77, după o degajare lungă a lui Căbuz, Gjorgjievski îl presează pe Boateng, recuperează balonul și înscrie cu latul.

Foto: Adrian David

A fost prima reușită a atacantului macedonean pentru sibieni, dar bucuria de pe „Municipal” nu a durat mult.

Foto: Adrian David

Tot Raul Opruț îi aduce din nou pe ”câinii roșii” în avantaj în minutul 80, cu un șut din 16 metri, fază asemănătoare cu cea de la primul gol.

Foto: Adrian David

Sibienii au încercat să pună din nou pericol la poarta oaspeților, dar nu au mai avut luciditate. Dinamo s-a impus cu 2-1 și FC Hermannstadt are 13 jocuri în Superliga fără victorie, afundându-se tot mai mult în subsolul clasamentului.

Foto: Adrian David

Sibiul e doar umbra echipei din sezonele trecute și este serios amenințată cu retrogradarea, după ce risipit multe puncte pe teren propriu în jocuri cu echipe accesibile.

FC Hermannstadt: Căbuz – Stancu, Căpușă (Issah 68), I. Stoica, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Chițu (Buș 81), Afalna (Gjorgjievski 63), Neguț. Antrenor: Dorinel Munteanu