femeia care și-a ucis mama la sibiu rămâne în arest: la fel și asistenta care a ajutat-o

Femeia care și-a omorât mama pentru avere rămâne în arest preventiv. Măsură a fost prelungită și față de asistenta medicală din Cisnădie care a ajutat-o să comită fapta.

Cele două femei au fost acuzate de omor calificat și au fost arestate preventiv la finalul lunii decembrie. În cursul zilei de vineri, ele au ajuns din nou în fața judecătorilor cu propunere de prelungire a arestului preventiv.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi în consecinţă: În temeiul art. 234 alin. 1 Cpp, art. 236 alin. 1 şi alin. 2 Cpp, dispune prelungirea duratei măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de câte 30 zile, începând cu data de 27.01.2026, până la data de 25.02.2026, inclusiv, față de fiecare din inculpatele: P.A. cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. 188 alin 1 CP raportat la art. 189 alin 1 lit. a și b CP, cu aplicarea art. 199 alin 1 CP și P.C.M., cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. 188 alin 1 CP raportat la art. 189 alin 1 lit. a și b CP”, se arată în soluția dată vineri de judecătorii Tribunalului Sibiu.

Asistenta medicală a solicitat să fie plasată în arest la domiciliu, dar instanța nu a fost de acord.

Vă reamintim că o femeie în vârstă de 59 de ani din Sibiu a fost ucisă cu sânge rece chiar de propria fiică, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie. Fapta a avut loc în urmă cu un an și jumătate. (DETALII AICI)