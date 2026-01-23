helena beauty and style concept. „aparatul vedetelor” a ajuns într-un salon cochet din sibiu: ,,prietenele mi-au devenit cliente, iar clientele au devenit prietene”

Un cabinet cochet, tehnologii medicale de ultimă generație și o comunitate de femei unite de aceeași dorință: grija pentru frumusețea naturală. Așa poate fi descris Helena Beauty and Style Concept, spațiul creat de Elena Ionescu pe strada Mihai Sebastian, nr. 14, în Sibiu.

Helena Beauty and Style Concept a apărut în urmă cu aproximativ trei ani și jumătate, dintr-o pasiune profundă pentru frumusețe și pentru îngrijirea ei într-un mod blând, natural și non-invaziv.

Un vis transformat într-un loc al femeilor

„Helena Concept a pornit dintr-un vis de-al meu. Mi-am dorit un spațiu elegant, cochet, cald, primitor, unde femeile să vină cu drag și să aibă timp pentru ele. Îngrijirea frumuseții naturale, fără durere, fără ace și fără timp de recuperare a fost direcția pe care am vrut să o promovez”, spune Elena Ionescu, fondatoarea conceptului.

În timp, salonul a devenit mai mult decât un business.



„Prietenele mele mi-au devenit cliente, iar clientele prietene. Aceasta este cea mai mare satisfacție pe care mi-a adus-o Helena”, Elena Ionescu, Helena Beauty and Style Concept

Servicii complete, toate non-invazive și fără durere

La Helena Beauty and Style Concept, fiecare serviciu este ales și personalizat cu grijă, astfel încât femeile care îi trec pragul să beneficieze de terapii eficiente, sigure și non-invazive. Salonul oferă epilare definitivă cu laser Eride Smart Dual Lego Laser, un echipament cu tehnologie medicală, care acționează eficient asupra firului de păr, fără durere și fără a afecta pielea, fiind potrivit pentru diferite tipuri de ten.

Pentru remodelare corporală și lifting facial non-invaziv, Helena pune la dispoziție tehnologia medicală Venus Legacy, bazată pe radiofrecvență și câmp electromagnetic pulsat. Aceasta stimulează producția naturală de colagen și elastină, îmbunătățește fermitatea pielii, ajută la redefinirea conturului corporal și la reducerea aspectului de celulită, fără ace și fără perioadă de recuperare.

„Mi-am dorit foarte mult să promovez îngrijirea frumuseții naturale prin proceduri non-invazive, fără durere, fără ace și fără timp de recuperare. Helena asta înseamnă”, explică Elena Ionescu.

În cadrul cabinetului se realizează și mezoterapie facială și a scalpului cu Mesoskin, o tehnologie transdermică modernă care utilizează microcipuri sterile, de unică folosință, permițând introducerea substanțelor active în profunzimea pielii fără injecții. De asemenea, electrostimularea corporală și facială este realizată cu aparatura ROWE, care lucrează eficient toate grupele importante de mușchi și oferă senzația unui antrenament intens, într-un timp scurt.

Pe lângă aceste terapii, Helena Beauty and Style Concept oferă tratamente cosmetice personalizate cu produse profesionale de top, precum și masaj de relaxare, cu produse Yamuna, băi de picioare în vas de alamă, cu sare din plante si fructe (rodie, mentă, trandafiri), creme anticelulitice si uleiuri profesionale.

Toate procedurile sunt non-invazive, fără durere și fără perioadă de recuperare, fiind gândite să respecte ritmul natural al corpului și să transforme îngrijirea frumuseții într-o experiență plăcută și relaxantă.

„Nu sunt împotriva operațiilor estetice, fiecare femeie alege ce simte, dar eu am vrut să ofer o alternativă – terapii care să nu doară, să fie sigure și să respecte frumusețea naturală”, explică Elena.

Venus Legacy – tehnologia medicală vedetă, în Sibiu

Piesa centrală a salonului este aparatul Venus Legacy, una dintre cele mai performante tehnologii medicale non-invazive din lume, utilizată în marile clinici estetice din România și internaționale.

„Venus Legacy nu este doar un aparat, este un stil de viață. Este tehnologie patentată, originală, care lucrează cu radiofrecvență și câmp electromagnetic pulsat, fără durere și fără recuperare. Rezultatele vin în timp, cu răbdare și implicare”, spune Elena Ionescu.

Tratamentele sunt personalizate pentru fiecare femeie, iar succesul lor depinde de trei factori esențiali: beneficiarul, aparatura și terapeutul.

„Fără implicarea tuturor acestor elemente, rezultatele sunt greu de atins. Eu și clienta trebuie să fim implicate 100%.”

Educație, răbdare și respect pentru corp

La Helena, frumusețea este înțeleasă ca un proces.

„Terapiile non-invazive nu oferă rezultate peste noapte. Corpul trebuie învățat să lucreze singur. Nu există pastilă minune, există doar răbdare, echilibru, apă, mișcare și grijă pentru tine”, explică fondatoarea.

Elena insistă pe hidratarea corectă și stimularea drenajului limfatic:

„Limfa elimină toxinele din organism. Dacă nu o punem în mișcare, toxinele rămân. De aceea, apa este esențială – băută corect, constant, nu în cantități mari dintr-o dată.”

Un spațiu „cozy”, în care femeile se simt speciale

Atmosfera din cabinet este una dintre cele mai apreciate de clientele Helena. Cafeaua, ceaiul cald, fructele, muzica liniștitoare și mica bibliotecă transformă fiecare vizită într-un ritual de relaxare.

„Îmi doresc ca fiecare femeie care intră aici să se simtă specială. Totul este pentru ea – atenția, produsele, liniștea, căldura”, spune Elena.

Mady Dima, clientă fidelă, confirmă:

„Am venit la Helena pentru tratamente faciale cu Venus Legacy și electrostimulare musculară. Atmosfera este foarte cozy, iar Elena este ca o lumină. Aș descrie acest loc ca pe un spațiu al inimii. M-am simțit văzută, ascultată și răsfățată.”

Rezultate reale și relații construite în timp

Pentru multe cliente, relația cu Helena a depășit granița clasică terapeut–client.

Paula Popa povestește cum a ajuns aici:

„Am văzut o emisiune TV în care se vorbea despre Venus Legacy. Luni am sunat-o pe Elena și de atunci am rămas. Am rezonat imediat, rezultatele au fost foarte bune, iar legătura noastră a devenit una de prietenie.”

Anca Plohod apreciază transparența și ghidarea constantă: „Mi-a plăcut că mi-a explicat tot – ce facem, ce urmează, ce trebuie să fac acasă. M-am simțit în siguranță. E curat, e liniște, e o energie foarte bună.” spune clienta.

Bianca Vlaic adaugă: „Epilarea definitivă nu doare, rezultatele apar rapid, iar produsele sunt excelente. Recomand cu toată încrederea.”

Produse profesionale de top, alese cu grijă pentru sănătatea pielii

Pe lângă aparatura de ultimă generație, Helena Beauty and Style Concept pune un accent deosebit pe calitatea produselor cosmetice folosite în tratamente. În cabinet se lucrează cu Klapp Cosmetics, un brand de excelență în cosmetică profesională, originar din Germania, recunoscut pentru formulele sale dedicate purificării, protecției, hidratării și tratamentelor anti-aging. Produsele Klapp sunt vegane, netestate pe animale și apreciate pentru raportul foarte bun calitate–preț, fiind concepute pentru a respecta echilibrul natural al pielii și pentru a oferi rezultate vizibile, fără agresivitate.

Totodată, în cadrul Helena Beauty and Style Concept sunt utilizate și produse Dermedics Cosmetics, un brand specializat în cosmetică medicală, cu seruri și tratamente dedicate afecțiunilor pielii feței și scalpului. Formulele Dermedics se bazează pe ingrediente active performante, precum uleiul de semințe, extractele din frunze și extractele de celule stem, dar și pe tehnologii moderne, precum plasma rece, fiind recunoscute pentru eficiența lor în tratarea problemelor specifice ale pielii.

Un exemplu este gama ACNE Series, o soluție completă pentru tenul gras, mixt sau cu tendințe acneice, care ajută la reducerea imperfecțiunilor, calmarea inflamațiilor și restabilirea echilibrului pielii. Aceste produse sunt integrate în tratamente personalizate, adaptate fiecărei cliente, în funcție de nevoile reale ale pielii.

„Nu fac rabat de la absolut nimic – nici de la produse, nici de la consumabile. Tot ce folosesc în cabinet este de cea mai bună calitate, certificat și ales cu responsabilitate”, subliniază Elena Ionescu.

Arta, tradiția și detaliul – universul Helena

La Helena Beauty and Style Concept, decorul nu este ales întâmplător, ci face parte din identitatea salonului. Iile tradiționale românești, tablourile și obiectele decorative contribuie la o atmosferă caldă și elegantă, în care frumusețea este privită ca un întreg – corp, minte și suflet.

„Noi toate suntem artiste. Femeile jonglează între carieră, familie, vise și grija pentru ele. Helena este despre acest echilibru”, spune Elena.

Iile expuse în cabinet sunt elemente de decor cu valoare simbolică, care vorbesc despre feminitate, rădăcini și continuitate. Provenite din diferite zone ale țării – precum Vâlcea, Bistrița, Moldova sau zona Pădurenilor – ele completează armonios spațiul și aduc un omagiu tradiției românești, integrată firesc într-un concept modern de beauty.

În acest context, Helena devine o reprezentare a femeii care își trăiește viața cu grijă pentru sine, pentru estetic și pentru echilibru. Arta, în toate formele ei – de la textile tradiționale la pictură și design interior – este parte din acest stil de viață. Nu este vorba despre opulență, ci despre detalii care creează liniște, rafinament și sentimentul de „acasă”.

Helena Beauty and Style Concept propune astfel un univers în care frumusețea nu se oprește la tratamente, ci continuă în atmosferă, în emoție și în felul în care fiecare femeie este primită și ascultată.

O comunitate de femei, nu doar un salon

Poate cel mai important lucru care definește Helena Beauty and Style Concept este comunitatea creată în jurul său.

„Helena nu este un business pentru mine. Este o comunitate de femei frumoase, din toate vârstele și din toate domeniile, care se susțin, se ascultă și cresc împreună”, spune Elena Ionescu.

Într-un Sibiu descris chiar de fondatoare drept „un oraș-muzeu”, Helena Beauty and Style Concept a devenit un loc în care frumusețea, tehnologia, emoția și prietenia se întâlnesc firesc.