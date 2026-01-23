încă un caz de violență la școala 21 din sibiu: copil de 12 ani, agresat repetat de colegi/ video

Din nou, Școala Gimnazială nr. 21 din Sibiu se află în centrul unui scandal privind violența între elevi. O mamă, revoltată de modul în care fiul ei, în vârstă de 12 ani, ar fi fost agresat în mod repetat de colegi, trage un semnal de alarmă asupra climatului violent din unitatea de învățământ.

O mamă din Sibiu, Trifan Alina, trage un semnal de alarmă cu privire la un climat pe care îl descrie ca fiind „extrem de agresiv” în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 21 din municipiu. Femeia susține că fiul ei, elev în clasa a VI-a, ar fi fost agresat fizic și psihic în mod repetat de colegi, atât în interiorul școlii, cât și la finalul orelor.

Incidentul filmat după ore

Potrivit declarațiilor mamei, unul dintre cele mai grave incidente ar fi avut loc pe 20 ianuarie, în jurul orei 18:19, după terminarea cursurilor. Incidentul ar fi fost filmat de alți elevi, iar imaginile ar fi ajuns ulterior la diriginta clasei. Filmarea i-ar fi fost transmisă mamei abia zilele acestea.

„Filmarea este făcută de copii, se vede clar cum este lovit, iar la final se aude ‘Mai dă-i, mă, un pumn’. Tremură carnea pe mine. În fiecare zi este agresat copilul meu”, a declarat Trifan Alina.

Agresiuni repetate și mediu agresiv

Femeia spune că băiatul a venit de mai multe ori acasă cu urme vizibile de agresiune, povestind că a fost tras, lovit și târât în baie, un spațiu unde, conform mamei, nu există camere de supraveghere. Aceasta susține că agresiunile ar fi fost comise inclusiv de colege de clasă.

„Ieri m-a sunat când a ieșit de la școală, plângând. Mi-a spus că iar a fost tras și târât de picioare în baie ca să fie bătut, tocmai acolo unde nu se vede nimic”, afirmă mama copilului.

Problemele, spune ea, nu sunt noi. Trifan Alina susține că situații similare ar fi existat și în anii anteriori, fiind făcute sesizări atât către dirigintă, cât și către conducerea școlii. De asemenea, ea afirmă că un alt copil ar fi fost mutat din aceeași clasă anul trecut, după ce ar fi fost agresat, iar fiul ei ar fi intervenit pentru a-l apăra, fiind la rândul său bătut.

Probleme care persistă de ani de zile

Mama mai spune că a încercat să obțină transferul copilului la o altă unitate de învățământ, deși locuiește în apropierea școlii.

„Nu cer nimic extraordinar. Vreau siguranța copilului meu. Să iasă de la școală și să vină liniștit acasă, nu să fie nevoit să schimbe autobuze de frică”, spune aceasta.

Femeia critică dur lipsa de reacție a conducerii școlii, afirmând că în trecut, în urma unui alt incident grav în care copilul ei ar fi ajuns la Urgență după ce ar fi fost trântit pe scări, ar fi cerut acces la imaginile de pe camerele de supraveghere, însă i s-ar fi refuzat categoric.

„Răspunsul a fost să ies afară din birou și să vină poliția dacă vreau camerele. Directoarea este ca și cum n-ar fi acolo”, a mai declarat mama.

În prezent, Trifan Alina spune că speră ca situația să fie analizată serios și ca cei responsabili să fie trași la răspundere. „Măcar atât. Nu mai pot. Copilul meu are 12 ani.”

Redacția Ora de Sibiu a încercat să contacteze conducerea Școlii Gimnaziale nr. 21 pentru a obține un punct de vedere oficial, însă până la momentul publicării articolului, fără rezultat.

Elevă bătută de două colege într-o școală

Incidentul din ianuarie arată că violența la Școala 21 nu este un caz izolat. Pe 9 ianuarie, o elevă de clasa a VII-a a fost bătută de două colege în toaleta școlii, sub privirile altor copii. Scenele au fost filmate de unii colegi, în timp ce alții priveau fără să intervină.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu au informat că elevele care au agresat colega au fost sancționate și li s-au scăzut 2 puncte la purtare, iar conducerea școlii a dispus monitorizarea comportamentului acestora și programe de consiliere.

