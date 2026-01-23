măgura cisnădie, eliminată din cupa româniei: debut pentru două jucătoare

Handbalistele Măgura Cisnădie au părăsit Cupa României încă din primul tur, fiind învinse vineri pe teren propriu de CSM Tg. Jiu, scor 23-31.

Echipa de handbal Măgura, care activează în Divizia A nu a avut șanse în meciul cu formația de Ligă Națională, CSM Tg. Jiu.

Cu un lot mult mai experimentat, oltencele s-au desprins din primele minute pe tabelă și s-au distanțat la 11-4 după 20 de minute. La pauză, CSM Tg. Jiu conducea la Cisnădie cu 15-10.

Măgura a dat impresia că revine în meci și s-a apropiat la 13-16 în minutul 37. Gorjencele au apăsat din nou pedala de accelerație și s-au desprins la nouă goluri, în minutul 51, iar calificarea în turul 2 era rezolvată. De remarcat că la CSM a evoluat și fosta handalistă a Măgurii din peroada 2019-2025, Valentina Bardac.

Tg. Jiu a câștigat detașat, cu 31-23 și continuă drumul în Cupa României. Măgura rămâne în lupta pentru o clasare cât mai bună în Seria C din Divizia A și apoi în play-off, acolo unde este ca și calificată.

De remarcat debutul la Cisnădie al celor două noi jucătoare venite în această iarnă de la SCM Rm. Vâlcea, portarul Beatrice Tunariu și interul Andreea Bujor.

MĂGURA: Dumitriu, Tunariu – Tâmplaru 6, Bujor 5, An. Dina 4, Toth 2, Onofrei 2, Poplăcean 2, Macovei 1, Blejusca 1. Antrenor: Alexandru Weber