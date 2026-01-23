modificare importantă în structura anului școlar: școala începe mai devreme și opțiuni mai puține pentru vacanța de schi

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul privind structura anului școlar 2026–2027, care prevede începerea cursurilor mai devreme decât în anii anteriori. Potrivit documentului, elevii ar urma să revină la școală în data de 7 septembrie 2026, iar anul școlar să se încheie pe 18 iunie 2027.

Pentru elevii din clasele terminale, cursurile se vor încheia mai devreme: clasa a XII-a va termina școala pe 4 iunie 2027, iar clasa a VIII-a pe 11 iunie 2027, pentru a permite desfășurarea examenelor naționale.

Una dintre principalele modificări propuse de Ministerul Educației vizează vacanța la decizia inspectoratelor școlare, care ar urma să fie stabilită doar între două intervale, nu trei, ca până acum. Concret, inspectoratele vor putea alege vacanța fie în perioada 22–28 februarie 2027, fie 1–7 martie 2027.

„Propunerea are drept fundament faptul că, în anii anteriori, la nivel național s-a optat preponderent pentru două intervale dintre cele trei propuse”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației. Potrivit instituției, această modificare este menită să creeze un echilibru mai bun între perioadele consecutive de cursuri.

Reprezentanții ministerului explică faptul că stabilirea începutului de an școlar pe 7 septembrie are legătură directă cu calendarul examenelor naționale. Probele de competențe ale Bacalaureatului sunt programate în ultimele două săptămâni de cursuri, iar probele scrise ale examenelor naționale urmează să aibă loc în perioada imediat următoare finalizării cursurilor.

„Începerea anului școlar în data de 14 septembrie ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie și, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfășurării examenelor naționale”, precizează Ministerul Educației.

De asemenea, simulările Evaluării Naționale și ale Bacalaureatului sunt programate pentru luna martie 2027.

Forma finală a structurii anului școlar 2026–2027 va fi stabilită după analizarea observațiilor primite în perioada de consultare publică și după ședința Comisiei de Dialog Social.