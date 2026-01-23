nereguli în magazine, abatoare și târguri din sibiu: raport oficial după sărbători

Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu a transmis un raport detaliat privind activitățile desfășurate de comisia mixtă de control constituită prin Ordinul Prefectului nr. 463 din 21 noiembrie 2025.

Acțiunile au avut loc în intervalul 21.11.2025 – 20.01.2026 și au vizat combaterea criminalității economice, menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor legate de utilizarea articolelor pirotehnice.

Controale economice și sancțiuni financiare

Pe linia investigării criminalității economice, polițiștii sibieni au organizat 16 acțiuni de control, în cadrul cărora au fost verificați 85 de operatori economici. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 86.000 de lei. De asemenea, a fost confiscată suma de 2.065 de lei, reprezentând bani nefiscalizați.

Dispozitive speciale pentru ordine publică

Structurile de ordine și siguranță publică au acționat intens în zonele cu afluență mare de persoane, în special în preajma lăcașurilor de cult, a centrelor comerciale, supermarketurilor, stațiilor de carburanți și a altor entități care vehiculează valori importante. Măsurile au vizat prevenirea infracțiunilor cu violență, a furturilor și a faptelor antisociale, precum și asigurarea unui climat de normalitate în perioada sărbătorilor.

Au fost intensificate patrulările în zona barurilor, discotecilor și altor locuri considerate cu risc, fiind monitorizate stările conflictuale. Totodată, polițiștii au acționat în sistem integrat cu structurile de poliție rutieră pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor, fiind organizate filtre rutiere pe principalele artere din județ.

Zeci de dosare penale pentru articole pirotehnice

Pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, polițiștii au obținut 33 de informații, dintre care 23 au avut valoare operativă și au fost exploatate în dosare penale. Dintre acestea, 10 informații au provenit din mediul online.

Au fost verificate toate cele 23 de societăți comerciale autorizate să desfășoare activități cu articole pirotehnice. În urma acțiunilor, au fost constatate 57 de infracțiuni, cu implicarea a 73 de persoane. Polițiștii au deschis 55 de dosare penale, în care urmărirea penală a fost începută in rem, și au efectuat cinci percheziții domiciliare.

În vederea confiscării, a fost indisponibilizată cantitatea de 436 de kilograme de articole pirotehnice din categoriile I-IV, P1 și T1.

Spectacole pirotehnice, prevenire și incidente

La nivelul județului Sibiu au fost înregistrate și avizate 18 solicitări pentru organizarea de spectacole pirotehnice și jocuri de artificii, dintre care nouă au implicat articole din categoriile F2-F4.

Pe linie de prevenire, polițiștii au desfășurat 62 de ședințe de informare în unități de învățământ și au realizat 21 de informări de presă.

Potrivit raportului IPJ Sibiu, în noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, la unitățile de primiri urgențe din județ a fost înregistrat un singur caz de rănire ușoară, un adult care a utilizat necorespunzător articole pirotehnice. În acest caz a fost întocmit dosar penal.

FOTO ARHIVĂ