peste 100.000 de proprietari toyota și lexus, fără preîncălzire în plină iarnă

Peste 100.000 de șoferi din Germania s-au trezit că nu își mai pot preîncălzi mașinile Toyota și Lexus în plină iarnă, după ce autoritățile germane au cerut dezactivarea acestei funcții din motive de mediu.

Măsura afectează majoritatea vehiculelor Lexus vândute în Germania, precum și numeroase modele Toyota cu motoare cu ardere internă, iar sistemul auxiliar de climatizare a fost dezactivat brusc pentru mii de șoferi. Funcția afectată permitea încălzirea cabinei, a scaunelor și dezghețarea parbrizului. Însă totul a fost dezactivat de la distanță, prin softul mașinilor.

Potrivit Libertatea, reprezentantul Toyota, Ralph Muller, a explicat că decizia a fost luată pentru a „proteja utilizatorii de amenzi”, autoritățile considerând că încălzirea de la distanță reprezintă o „funcționare inutilă” care produce „poluare evitabilă cu gaze de eșapament”. Măsura se aplică doar vehiculelor cu motoare termice; modelele hibride plug-in și cele complet electrice își păstrează funcția de încălzire de la distanță, deoarece nu implică pornirea motorului cu combustie.

Decizia a stârnit furie pe internet, unii internauți comparând-o cu o „distopie”, în care guvernul decide ce poți sau nu să folosești din propriile bunuri. Alții au făcut analogii cu eliminarea unor seriale și filme de pe platformele de streaming.

În 2025, Toyota a vândut în Germania peste 100.000 de vehicule afectate de această decizie, majoritatea proprietarilor confruntându-se acum cu dezactivarea funcției pentru care deja plătiseră.

FOTO Top Gear