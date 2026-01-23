premierul bolojan promite: taxele și impozitele nu vor mai crește

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul 2026 va marca finalul măsurilor de corectare a deficitului bugetar și a dat asigurări că nu vor fi introduse noi taxe sau impozite, Guvernul pregătind, în schimb, pachete de sprijin economic.

Șeful Executivului a discutat despre relansarea economică și reformarea administrației publice, într-o perioadă în care Guvernul încearcă să recâștige încrederea mediului de afaceri și a populației, după ani cu presiuni fiscale și dezechilibre bugetare.

„Trebuie să închidem componenta de nedreptăți, pentru că, atâta timp cât nu se rezolvă aspectele care deranjează foarte mult oamenii, este greu să existe o încredere socială serioasă. În a doua jumătate a acestui an se vor vedea, treptat, efectele acestor măsuri. Asta înseamnă că va trebui să ne scadă inflația. Acest an este un an în care măsurile de corectare a deficitului se vor încheia. Nu vor mai crește taxe și impozite, greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat.” a transmis Ilie Bolojan

Potrivit Mediafax, el a subliniat că presiunea ajustărilor bugetare nu va mai cădea pe mediul privat și populație, ci va fi preluată inclusiv de aparatul de stat, iar România se va dezvolta în următorii ani dacă economia va fi pusă pe baze sănătoase.

„Vor fi pachete care să stimuleze anumite domenii relevante, prin acordarea unor deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, prin acordarea unor ajutoare de stat, prin măsuri de simplificare, debirocratizare și de scurtare a termenelor de avizare, precum și prin termene de sprijin, astfel încât să ne punem economia pe baze sănătoase, iar România să se dezvolte în următorii ani.” a mai adăugat premierul Bolojan

Referitor la vârsta de pensionare, premierul a precizat că eventualele modificări vor fi reglementate ulterior, printr-un proiect separat de legislația privind reforma administrației. Aceste schimbări vizează doar anumite categorii care se pensionează la vârste mult sub media europeană.